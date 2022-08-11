Российские интернет-пользователи после начала войны массово интересовались, как получить украинское гражданство
Телеграм-канал «Можем объяснить» проанализировал статистику сервисов «Google Trends» и «Яндекс. Подбор слов»
Телеграм-канал «Можем объяснить» проанализировал статистику сервисов «Google Trends» и «Яндекс. Подбор слов». Судя по цифрам, сразу после начала войны с Украиной россияне стали массово интересоваться способами получения украинского гражданства. Кроме того, на эти даты пришёлся пик запросов по теме уклонения от армии и службы по контракту. В это же время резко выросло число запросов о том, «как получить визу» и «как получить загранпаспорт». Также сразу после начала войны юзеры стали «гуглить» словосочетание «железный занавес».
В середине марта россияне активно искали в Google различные VPN-сервисы: на тот момент пришелся пик интернет-блокировок в стране. Пик интересов по теме мобилизации пришелся на начало мая — тогда ходили слухи, что Путин в День Победы официально объявит военное положение, за которым последует массовый призыв.
В конце мая интернет-пользователи стали массово интересоваться возможной смертью Владимира Путина. Публикации об этом появились в британских СМИ — якобы президент России умер, а на публике его заменяет двойник.
На конец июля пришёлся пик запросов по теме отказа от российского гражданства.
Несмотря на фактический запрет в России слова «война», за прошедший месяц пользователи «Яндекса» искали его более 16 млн раз. Напротив, термин «спецоперация» не пользуется популярностью — его искали всего 2 млн раз за месяц.