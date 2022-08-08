Оленеводство в ХМАО и ЯНАО может исчезнуть из-за лесных пожаров
Югра вышла на первое место по лесным пожарам. Эксперты прогнозируют, что из-за этого оленеводство может полностью исчезнуть в регионе
Югра вышла на первое место по лесным пожарам. Эксперты прогнозируют, что из-за этого оленеводство может полностью исчезнуть в регионе.
О влиянии лесных пожаров на экосистему и оленеводство заявил старший научный сотрудник Югорского государственного университета Илья Филиппов. Он считает, что оленеводство может полностью исчезнуть, из-за того, что животным попросту будет негде пастись.
«При негативном сценарии в небытие уйдут экосистемы лишайниковых тундр, существовавших более 10 тысяч лет со времени последнего оледенения. А вслед за тундрами канет в Лету и кочевое оленеводство как многовековой пласт человеческой культуры», - заявил Илья Филиппов.
Некоторые типы экосистем могут исчезнуть из-за лесных пожаров. Речь идет о лишайниковых лесах-беломошниках и лишайниковых тундрах. Как отмечает специалист, они горели и раньше, но с каждым годом их площади сокращаются. Исчезнуть они могут уже через 20 лет.
По данным «Авиалесоохраны» на 8 августа, площадь лесных пожаров в Югре — 82 тыс. га. Это почти треть Москвы. С огнем борются не только югорские пожарные, но и специалисты из других регионов. На втором месте по лесным пожарам Якутия.