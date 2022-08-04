Администрация президента хочет разблокировать «экстремистский» Instagram
Администрация президента России активно обсуждает частичную разблокировку Instagram уже этой осенью, пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на свой источник в АП
Администрация президента России активно обсуждает частичную разблокировку Instagram уже этой осенью, пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на свой источник в АП.
По его словам, причиной этого стало недовольство бизнес-сообщества, в том числе малого бизнеса, фактически становящегося экстремистским при использовании площадки. Недовольны и благотворительные фонды, приближенные к власти — любой сбор денег в этой соцсети теперь могут посчитать спонсированием экстремизма. Кроме того, власти осознали невозможность создать аналог Instagram. Ни одной идеи по замене популярной соцсети в публичном поле так и не появилось.
По словам источника, сейчас в АП обсуждается разблокировка под видом успешной политики властей: Instagram якобы перестал представлять угрозу, а все маргиналы перешли в Facebook. При этом транзакции внутри соцсети останутся под запретом.
Как утверждает «МО», некоторые представители элиты хоть и тайно, но продолжают пользоваться Instagram. Так, в эту соцсеть недавно заходил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Еще несколько недель назад его страница была открытой для пользователей. Сегодня она скрыта настройками приватности. Закрыл свой аккаунт и депутат Госдумы Олег Савченко, причем произошло это уже после запрета Instagram в России. Так же поступил и его коллега Сергей Боярский, более известный как сын Михаила Боярского.
Впрочем, есть и те сторонники власти, кто продолжал постить фотографии в соцсети всё это время. Среди них — Тина Канделаки и Маргарита Симоньян. Последняя регулярно выкладывает видео со своими выступлениями в пропагандистских ток-шоу.
Продолжают вести свои аккаунты и региональные отделения политических партий. Даже «Новые люди» из Дагестана регулярно рапортуют о своих планах и идеях. Так же поступило и осетинское отделение КПРФ. А ЛДПР и вовсе не прекращала вести свой аккаунт в Instagram.