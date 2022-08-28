Instagram добавил возможность делиться постами с помощью QR-кодов
В Instagram появилась функция обмена постами, тегами и Reels с помощью QR-кодов. Ранее в соцсети таким образом можно было обменяться только профилями
В Instagram появилась функция обмена постами, тегами и Reels с помощью QR-кодов. Ранее в соцсети таким образом можно было обменяться только профилями. Пользователи могут добавить «/qr» к URL-адресу публикации для автоматического создания QR-кода.
Instagram расширил функционал QR-кодов. Теперь пользователи с их помощью смогут делиться публикациями или роликами, сообщает TechCrunch. QR-коды будут доступны и для отправки местоположения.
Функция появилась в Instagram в 2018 году. Пользователи могли обмениваться профилями через QR-коды.
«Чтобы людям и компаниям было проще обмениваться определенным контентом, мы запустили возможность создавать QR-коды для профилей, тегов, местоположений, Reels и многого другого», — заявил представитель Meta.
Пользователи, получившие ссылку на публикацию, могут добавить к ней «/qr» для автоматического создания QR-кода.
24 августа Instagram начал тестировать функцию естественных снимков как у соцсети BeReal. Каждый день в определенное время пользователям будут отправлять уведомление, после которого нужно за две минуты сделать и опубликовать снимок.