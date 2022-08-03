Свидетельство о смерти срочника с крейсера «Москва» опровергло первое сообщение Минобороны
Дмитрий Шкребец, чей сын Егор числился пропавшим без вести после гибели крейсера «Москва», получил свидетельство о его смерти. Из документа следует, что Егор Шкребец умер 13 апреля
Дмитрий Шкребец, чей сын Егор числился пропавшим без вести после гибели крейсера «Москва», получил свидетельство о его смерти, пишет издание «Агентство». Из документа следует, что Егор Шкребец умер 13 апреля. Это значит, что первое сообщение Минобороны о ЧП на корабле содержало серьезную ошибку.
Первое официальное сообщение о пожаре на крейсере на ленте ТАСС было размещено 14 апреля около 02:00. В нем со ссылкой на Минобороны говорилось, что «в результате пожара на ракетном крейсере «Москва"» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован».
Из свидетельства о смерти срочника Егора Шкребца следует, что к моменту выхода этой новости он был уже мертв. И поскольку после гибели крейсера он оказался в списке пропавших без вести, то нельзя говорить даже об эвакуации его тела.
Согласно официальным данным Минобороны, крейсер затонул 14 апреля при буксировке в порт. Минобороны утверждало, что на крейсере погиб один моряк, еще 27 пропали без вести.
Киев сообщал, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами «Нептун». Об этом же говорили в Пентагоне. Согласно некоторым источникам (в частности об этом писал главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень»), крейсер затонул за несколько часов до того, как об этом сообщило Минобороны.