Банк России зафиксировал новый рекорд избытка валюты в России
Российская экономика продолжает захлебываться в реках валюты. Во втором квартале чистый приток валюты по текущему счету платежного баланса снова переписал исторический рекорд
Российская экономика продолжает захлебываться в реках валюты, благодаря взлетевшим ценам на углеводороды и резкому сокращению импорта.
Во втором квартале чистый приток валюты по текущему счету платежного баланса снова переписал исторический рекорд — $70,1 млрд долларов.
Несмотря на санкции, экспортные доходы экономики снизились лишь на 8% по сравнению с первым кварталом — $153,1 млрд против $166,4 млрд, а год к году стали больше на 20%.
Благодаря греческим танкерам, которые вывозят российскую нефть покупателям в Индии и Китае, валюта течет в страну со скоростью 1,7 млрд в день. Но из-за санкций импорт схлопнулся на 22%, оставляя излишки долларов и евро, которые валютный рынок переварить не в силах.
Несмотря на ожидания, что поставки из-за рубежа восстановится, а экспортные доходы просядут, предложение валюты на рынке значительно превышает спрос, отмечает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест». В понедельник доллар и евро на Мосбирже снова упали ниже 60 рублей — 58,9 и 59,2575 рубля соответственно.
Прямые оценки курса рубля к доллару, балансирующего текущий счет (т.е. при котором он был бы равен нулю), на второй квартал дают значение 38 рублей за доллар, отмечает Полевой. «Спасает» от такого сценария отток по финансовому счету, указывает он: власти открыли клапан «валютного контроля», разрешив физлицам выводить до миллиона долларов, а экспортерам — в принцпе не зачислять валюту на российские счета.
Но этого недостаточно, чтобы ослабить рубль. Без значительного ухудшения параметров торгового баланса, скорее он будет консолидироваться в диапазоне 55-60, считает Полевой.
И хотя высокие цены на энергоносители и устойчивый спрос многих экспортных партнеров можно считать удачей для России, раздувшийся торговый профицит — это «симптом стресса, поскольку обвал импорта сеет сбои по всей экономике», отмечает экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон.