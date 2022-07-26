В России зреет кризис производства лекарств, 40% заводов не смогли найти замену импорту
Критически зависимая от иностранного оборудования российская фармацевтика столкнулась с проблемами после начала войны с Украиной и введения западных санкций
Критически зависимая от иностранного оборудования российская фармацевтическая отрасль столкнулась с проблемами после начала войны с Украиной и введения западных санкций, пишует The Moscow Times.
В то время как в других секторах экономики бизнес ищет альтернативных поставщиков и находит их, фабрики и заводы по производству лекарств стучатся в закрытые двери. 40% компаний фармацевтической отрасли не смогли найти замену импортным поставкам сырья, материалов, комплектующих и оборудования, показал проведенный в июле опрос ЦБ РФ.
Лишь 10% респондентов из числа производителей лекарств сообщили, что выпуск их продукции не зависит от импорта — втрое меньше, чем в среднем по экономике (31%). При этом каждая третья компания признала, что испытывает сложности с поиском альтернатив отказавшимся работать с РФ поставщикам. А каждая десятая признает, что заменить импорт невозможно.
Сложности, которые испытывают фармацевты, — рекордные среди всех отраслей промышленности. Сопоставимые проблемы разве что у металлургов, где замену импорту тщетно пытаются найти 32% предприятий. В целом по экономике доля компаний, не сумевших справиться с санкционной блокадой иностранных поставок, составляет около 25%.
Западные производители оборудования для фарминдустрии отказываются от поставок в Россию запчастей и комплектующих, несмотря на то, что санкции на эти позиции формально не вводились. Еще весной приостановили прием заказов немецкая Sartorius и американская Cytiva. В июне к ним присоединились Syntegon и GEA.
Немецкие Merck и Macherey-Nagel, а также американские Agilent Technologies, Waters и Phenomenex оставили российских клиентов без хромотографических колонок — критически важных устройств, необходимых для оценки чистоты полученных веществ.
Сейчас в стране современное оборудование для фарминдустрии практически не выпускается, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Производством могли бы заниматься крупные концерны ВПК, но они не делали этого из-за ограниченного спроса, сетует он.
«Параллельный импорт» не сможет помочь, например, с закупками форматных частей, без которых «производство новых лекарств будет затруднено», признает гендиректор «Герофарма» Петр Родионов. Поставлять эти части через третьи страны невозможно, так как каждая из них выпускается под определенного производителя и имеет уникальный номер, объясняет он.