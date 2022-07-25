Россияне назвали главными источниками стресса работу и вону в Украине
Работа, война России с Украиной и нестабильное финансовое положение стали главными причинами стресса россиян в 2022 г., говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения
Работа, война России с Украиной и нестабильное финансовое положение стали главными причинами стресса россиян в 2022 г., говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Социологи сообщили, что работа стала главной причиной стресса для 22% респондентов, чаще всего для мужчин — 28% против 18% женщин, опрошенных 25-44 лет и россиян с хорошим материальным положением. Военные действия в Украине назвали главной причиной стресса 20% опрошенных, а нестабильное финансовое положение, нехватку денег, долги и кредиты — 10% респондентов. Среди других причин для беспокойства опрошенные назвали проблемы со здоровьем, смерть близких, отношения в семье, рост цен и т.д.
В исследовании говорится, что 57% респондентов переживали стресс в 2022 г., а 26% из них — несколько раз в месяц. При этом среди молодых людей стресс испытывали 79% опрошенных, а в старшей возрастной группе — 42%. Реже всего испытывали стресс россияне старше 60 лет (не сталкивались с ним 57% респондентов), живущие в небольших населенных пунктах до 100 000 жителей (48-49%) и смотрящие телевизор (60%).
Однако только 7% россиян обращались в этом году за профессиональной психологической помощью: 3% из них в последнее время стали делать это чаще. Больше других обращались к психологам респонденты 18-24 лет (15%) и 35-44 лет (11%), а также опрошенные с низким уровнем доходов (10%) и жители Северо-Западного федерального округа (12%). 6% респондентов стали чаще смотреть видео о психологии, а среди опрошенных 18-24 лет такой ответ дали 23%.