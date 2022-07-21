Отели Кубани в разы дороже, чем турецкие
Минимальные цены на проживание в отелях Краснодарского края с системой «все включено» в период с 1 по 31 августа выше в 3,5-6,1 раза, чем в турецкой Анталье. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России
Минимальные цены на проживание в отелях Краснодарского края с системой «все включено» в период с 1 по 31 августа выше в 3,5-6,1 раза, чем в турецкой Анталье. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Наибольшая разница в стоимости — у отелей трех и пяти звезд. В ассоциации указали, что отели Антальи по минимальной планке оказываются дешевле в 6,1 и 5,6 раза, соответственно.
Эксперты АТОР пояснили, что это связано с тем, что турецкие отели с системой «все включено» имеют ряд преимуществ, которые влияют на затраты и рентабельность отельных объектов при ее внедрении.
По словам гендиректора сети «Ателика» Алексея Высоканова, в Турции такая система начала развиваться и развивается прежде всего в больших объектах. Экономика «все включено» и «шведской линии» напрямую зависит от объема номерного фонда и количества гостей — чем их больше, тем затраты ниже, отметил он. «Так как отели в 400–600 или 1000 номеров на курортах Турции не редкость, для них эта система выходит весьма и весьма дешевой относительно стоимости проживания», — подчеркнул Высоканов.
В АТОР также отметили, что турецкая система «все включено» существенно дешевле для местных отельеров еще и за счет длинного сезона (с апреля по ноябрь) — это позволяет открывать большие отели.
Кроме того, такие объекты давно «обросли целым комплексом» местных поставщиков. В ассоциации уточнили, что там работают целые фабрики, которые готовят на конвейере для кухни сразу множества отелей различные полуфабрикаты — от салатов и нарезанных овощей до кебабов и мяса в маринаде.
Ранее российские туроператоры сообщали, что стоимость путевок в Турцию по сравнению с прошлым годом выросла на 50 процентов на фоне роста цен на авиаперелеты.