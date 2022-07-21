Меню
Общество
Полицейским больше не надо представляться и называть свое звание, и должность
21 июля 2022, 12:50

Раненным в Украине контрактникам начали массово отказывать в страховых выплатах

В случае ранения военные могут претендовать на возмещение от страховщика Минобороны «Согаза» и на 3 млн рублей «путинской» единоразовой выплаты. Но с мая легкораненым стали отказывать и в том, и в другом

Раненным в Украине контрактникам начали массово отказывать в страховых выплатах

Раненным на войне в Украине российским военным начали массово отказывать в фиксации легких травм и денежных выплатах за них. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на двоих контрактников и их адвокат.

В случае ранения военные могут претендовать на возмещение от страховщика Минобороны «Согаза» и на 3 млн рублей «путинской» единоразовой выплаты. Но с мая легкораненым стали отказывать и в том, и в другом.

По словам одного из контрактников, участвовавшего в войне в Украине с первых дней вторжения, он получил осколочное ранение и контузию, но врачи отказались фиксировать травмы.

«Из ноги достали осколок, который застрял между костью и мышцами. Я нуждался в госпитализации, но мне поставили капельницу на час, потом посадили на грузовик и снова отправили на фронт. Меня уверяли, что я приеду потом в тыл, оформлю рапорт, и 3 млн придут. В итоге в справке не оказалось ничего про разорванные мышцы, контузии, а просто — повреждение мягких тканей», — рассказал военный, назвавшийся Егором.

Аналогичную историю The Moscow Times рассказал другой контрактник, назвавшийся Дмитрием. По его словам, в зоне боевых действий во время взрыва ему в голову попал осколок.

«Не мог выбраться с передовой, и в первые три дня, как положено, я не обратился к врачам. Потом повредил сухожилия в руке, она начала отказывать, и оставаться на передовой я уже не мог. Направили в военный госпиталь в Воронеже, где выдать справку о ранении отказались. Просил сделать МРТ, но мне отказали», — сказал он.

Таких историй сотни, утверждает адвокат Егора и Дмитрия, руководитель правозащитного проекта «Военный омбудсмен» Максим Гребенюк. По его словам, отказываясь фиксировать ранения, медики ссылаются на апрельский 236-й приказ Минобороны. Из него следует, что претендовать на страховые и «путинские» выплаты за ранения могут только те, чьи увечья числятся в перечне, утвержденном постановлением правительства № 855 от 1998 года. 

«Оно [постановление] затачивалось под мирное время, под травматизм скорее, а не ранения, — объяснил Гребенюк. — И получается так, что перелом пальца — это страховой случай, а минно-взрывная травма с множеством осколочных ранений — нет. У нас люди есть нашпигованные маленькими осколками, но нервы и кости не задеты — и они не подходят под страховой случай и, соответственно, не получают теперь и президентские выплаты». 

Материалы по теме
Конгресс США призвал Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»
Граждан Кыргызстана и Узбекистана начали вербовать в ЧВК «Вагнер» для войны в Украине
Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия
Сейчас на главной
На улицах Китая после массовых протестов вкладчиков появились танки
Китай
На улицах Китая после массовых протестов вкладчиков появились танки
В двух китайских провинциях несколько недель продолжаются массовые протесты жителей, доверивших свои деньги банкам и теперь пытающихся их забрать
Конгресс США призвал Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»
война в украине
Конгресс США призвал Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном призвала его признать Россию «спонсором терроризма»
В Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками
Госдума
В Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками
Борьба с мошенниками может увеличить сроки банковских переводов на два дня, говорится в проект поправоке к закону «О национальной платежной системе», разработанный комитетом Госдумы по финансовому рынку
Граждан Кыргызстана и Узбекистана начали вербовать в ЧВК «Вагнер» для войны в Украине
наемничество
Граждан Кыргызстана и Узбекистана начали вербовать в ЧВК «Вагнер» для войны в Украине
Журналисты заметили, что в последние несколько недель в соцсетях кыргызстанского и узбекистанского сегментов появились объявления о приеме на работу в частные охранные предприятия в России
Уйти нельзя остаться
футбол
Уйти нельзя остаться
Криштиану Роналду не участвует в первом тренировочном сборе «МЮ», пропуская турне по Таиланду и Австралии по семейным обстоятельствам. При этом медиа не сомневаются, что 37-летний футболист остался в Португалии в ожидании новых трансферных переговоров
В Евросоюзе оценили зависимость России от импорта высоких технологий
технологии
В Евросоюзе оценили зависимость России от импорта высоких технологий
По импорту высокотехнологичной продукции «Россия зависит от Европы более чем на 45%, от Соединенных Штатов на 21% и от Китая — всего лишь на 11%», написал Жозеп Боррель у себя в блоге
Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия
война в украине
Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия
Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед членами конгресса США и призвала законодателей оказать военную помощь украинским вооруженным силам, чтобы защитить страну от российской агрессии
Страны Центральной Азии пытаются использовать Грузию в качестве альтернативного РФ коридора на запад
Перевозка грузов
Страны Центральной Азии пытаются использовать Грузию в качестве альтернативного РФ коридора на запад
У стран Центральной Азии возникла необходимость задействовать новый коридор после того, как транспортные маршруты через Россию стали проблемными
Генштаб США сообщил о планах поставить Украине 20 установок HIMARS
Генштаб США
Генштаб США сообщил о планах поставить Украине 20 установок HIMARS
По словам министра обороны США, боевые действия на территории Украины находятся в критической, решающей стадии. На этом фоне он заявил о необходимости неотложной поддержки Украины
Трибунал в Гааге по военным преступлениям России в Украине откроется до конца года
Гаага
Трибунал в Гааге по военным преступлениям России в Украине откроется до конца года
Международный уголовный суд намерен приступить к рассмотрению первого дела о военных преступлениях России на Украине уже этой зимой
Еврокомиссия представила план на случай отключения российского газа
поставки газ в европу
Еврокомиссия представила план на случай отключения российского газа
В ответ на угрозы Москвы прекратить поставки в Евросоюз природного газа, Брюссель разработал к следующему отопительному сезону план чрезвычайных действий под лозунгом «Экономия газа для безопасной зимы»
Александру Шестуну вручили премию Московской Хельсинской группы
александр шестун
Александру Шестуну вручили премию Московской Хельсинской группы
В день рождения российского общественного деятеля и известной правозащитницы Людмилы Алексеевой, состоялась XIV церемония вручения премии МХГ в области защиты прав человека
Политика
Россия опустилась почти в самый низ рейтинга «миролюбивых» стран, пропустив вперед ЦАР и Северную Корею
Эксперты Института мира и Центра мира и изучения конфликтов Сиднейского университета опубликовали ежегодный рейтинг Global Peace Index 2022, в котором оценивается уровень «миролюбия» стран всего мира
Лавров заявил, что Россия будет претендовать на новые области Украины
война в украине
Лавров заявил, что Россия будет претендовать на новые области Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи в войне России с Украиной расширились и вышли за пределы самопровозглашенных ДНР и ЛНР
В России запретили книгу про Катынский расстрел
цензура
В России запретили книгу про Катынский расстрел
Ленинградский районный суд города Калининграда запретил книгу «Катынь. По следам преступления», посвященную Катынскому расстрелу в 1940 году, из-за «отождествления в ней роли СССР и нацистской Германии»
В Еврокомиссии заявили, что «Северный поток - 2» не сертифицирован и не может работать
В свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсо обвинила Россию в том, что она является ненадежным поставщиком газа из-за падения объема поставок по «Северному потоку»
Американский доллар демонстрирует необычайную силу
доллар
Американский доллар демонстрирует необычайную силу
Этим летом американский доллар демонстрирует необычайную силу по отношению к другим мировым валютам, достигая максимума по отношению к евро, японской иене и другим, и это ощущают многие как в США, так и в других странах
Правительство РФ готовит усиленный госконтроль над ценами
Госконтроль
Правительство РФ готовит усиленный госконтроль над ценами
Федеральная антимонопольная служба предложила запретить в 2022–2024 годах согласованные действия бизнеса, которые приводят к увеличению стоимости товара более чем на 30% за два месяца