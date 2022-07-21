Раненным в Украине контрактникам начали массово отказывать в страховых выплатах
В случае ранения военные могут претендовать на возмещение от страховщика Минобороны «Согаза» и на 3 млн рублей «путинской» единоразовой выплаты. Но с мая легкораненым стали отказывать и в том, и в другом
Раненным на войне в Украине российским военным начали массово отказывать в фиксации легких травм и денежных выплатах за них. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на двоих контрактников и их адвокат.
В случае ранения военные могут претендовать на возмещение от страховщика Минобороны «Согаза» и на 3 млн рублей «путинской» единоразовой выплаты. Но с мая легкораненым стали отказывать и в том, и в другом.
По словам одного из контрактников, участвовавшего в войне в Украине с первых дней вторжения, он получил осколочное ранение и контузию, но врачи отказались фиксировать травмы.
«Из ноги достали осколок, который застрял между костью и мышцами. Я нуждался в госпитализации, но мне поставили капельницу на час, потом посадили на грузовик и снова отправили на фронт. Меня уверяли, что я приеду потом в тыл, оформлю рапорт, и 3 млн придут. В итоге в справке не оказалось ничего про разорванные мышцы, контузии, а просто — повреждение мягких тканей», — рассказал военный, назвавшийся Егором.
Аналогичную историю The Moscow Times рассказал другой контрактник, назвавшийся Дмитрием. По его словам, в зоне боевых действий во время взрыва ему в голову попал осколок.
«Не мог выбраться с передовой, и в первые три дня, как положено, я не обратился к врачам. Потом повредил сухожилия в руке, она начала отказывать, и оставаться на передовой я уже не мог. Направили в военный госпиталь в Воронеже, где выдать справку о ранении отказались. Просил сделать МРТ, но мне отказали», — сказал он.
Таких историй сотни, утверждает адвокат Егора и Дмитрия, руководитель правозащитного проекта «Военный омбудсмен» Максим Гребенюк. По его словам, отказываясь фиксировать ранения, медики ссылаются на апрельский 236-й приказ Минобороны. Из него следует, что претендовать на страховые и «путинские» выплаты за ранения могут только те, чьи увечья числятся в перечне, утвержденном постановлением правительства № 855 от 1998 года.
«Оно [постановление] затачивалось под мирное время, под травматизм скорее, а не ранения, — объяснил Гребенюк. — И получается так, что перелом пальца — это страховой случай, а минно-взрывная травма с множеством осколочных ранений — нет. У нас люди есть нашпигованные маленькими осколками, но нервы и кости не задеты — и они не подходят под страховой случай и, соответственно, не получают теперь и президентские выплаты».