«Ветераны России» потребовали не допустить вещание «Дождя» и разбомбить «вражеские СМИ»
Власти России заблокировали телеканал «Дождь» вскоре после начала вторжения в Украину. Редакция была вынуждена приостановить работу, большая часть журналистов эмигрировали из России
Организация «Ветераны России» обратилась в Минцифры и Роскомнадзор с целью не допустить перезапуск телеканала «Дождь», который объявил о возвращении в эфир 18 июля. Об этом сообщил портал NEWS.ru.
«Ветераны России» называют «Дождь» «бандеровской трубой», которая якобы угрожает национальной безопасности. Руководитель организации Ильдар Резяпов заявил, что сотрудники телеканала «являются носителями радикальных взглядов и разжигают русофобию». Он предложил объявить выступающих против войны журналистов в розыск «за подрывную и предательскую деятельность».
Также Резяпов предложил накрыть ракетным «дождем» центры размещения «вражеских СМИ» и дать Роскомнадзору доступ к кабельным сетям, чтобы установить на них «средства технического контроля».
Власти России заблокировали телеканал «Дождь» вскоре после начала вторжения в Украину. Редакция была вынуждена приостановить работу, большая часть журналистов эмигрировали из России.
18 июля «Дождь» возобновил вещание — на YouTube вышел выпуск вечерних новостей. Редакция телеканала теперь находится вне России. Пока эфир идет несколько часов в день, но уже осенью планируется «большой запуск», сообщила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева. В начале июня канал получил лицензию на работу в Латвии.
Подобные СМИ ведут пропаганду идеологии под видом антивоенной риторики и фактически осуществляют предательскую акцию по отношению к России и ее многонациональному народу.
В феврале «Ветераны России» попросили правительство Израиля лишить гражданства публициста Виктора Шендеровича. «Мы хотим, чтобы он вернулся в Россию, на свою родину. Зачем ему бегать по европейским странам? Жить ему нужно в России», — заявлял Резяпов. До этого представители организации направили заявления в МВД, прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить против Шендеровича уголовное дело о реабилитации нацизма. В начале года сатирик покинул Россию, опасаясь уголовного преследования со стороны прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина.
Также в декабре 2021 года «Ветераны России» потребовали проверить творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) на экстремизм и реабилитацию нацизма. А в октябре 2021 года жаловались в СК и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости «тратить миллионы» на празднование Дня Победы.