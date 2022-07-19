У российских нефтяников сломался «восточный экспресс». Поставки в Индию и Китай рухнули на 30%
Российские нефтяные компании испытывают нарастающие сложности при попытке сбыть баррели в Азию, спасающую их от потери европейских рынок
Российские нефтяные компании испытывают нарастающие сложности при попытке сбыть баррели в Азию, спасающую их от потери европейских рынок.
Поставки российской нефти в Индию и Китай снижаются четвертую неделю подряд и по сравнению с пиками, достигнутыми в мае, упали уже почти на 30%.
В мае – самом начале июня было три недели, когда поставки нефти в Китай и Индию из всех российских портов немного превышали 2 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные по отслеживанию судов, собранные Bloomberg (используется четырехнедельное скользящее среднее). Максимум был за неделю по 27 мая – 2,05 млн баррелей в сутки.
Но за неделю по 15 июля закупки составили лишь 1,46 млн баррелей. Снижение – 28,8%.
За последние четыре недели по 15 июля среднесуточные поставки в Китай составили 784 000 баррелей, а в Индию – 679 000 баррелей. Между тем, в начале июня цифры были 1,18 млн и 840 000 баррелей соответственно. Правда, последние показатели, вероятно, будут выше, так как танкеры еще с 350 000 баррелей суточных поставок не обозначили порты своего назначения, отмечает Bloomberg.
Совокупные российские поставки танкерами держались на высоком уровне (более 3,5 млн баррелей в сутки) со второй половины апреля по середину июня, но затем стали снижаться и падают уже четыре недели подряд. За последний месяц они уменьшились на 467 000 баррелей (13%) до 3,24 млн баррелей.
Сокращение потоков идет во многом именно за счет азиатских покупателей (это почти исключительно Индия и Китай), на которых в последние шесть недель приходилось 55-56% закупок российской нефти. Между тем, некоторые европейцы, которые с 5 декабря должны полностью отказаться от закупок российской нефти, спешат заказать ее впрок. Поставки в хранилища Роттердама росли в последнее время и достигли 450 000 баррелей в сутки впервые за 11 недель.
А вот в Средиземноморье основным покупателем остается НПЗ «Лукойла» в Италии. В целом же регион приобретал к 15 июля по 620 000 баррелей в сутки против 820 000 баррелей на пике в середине июня (все данные, как и выше, – средние за четыре недели, предшествующие дате).
Впрочем, одна из стран региона играет активную роль в организации поставок по всему миру. Танкеры судоходных компаний Греции в мае-июне перевезли половину российской нефти.
Долларовые доходы России от вывоза нефти выросли за счет экспортной пошлины на 25% к середине апреля по сравнению с довоенным временем, но затем на столько же упали с пика, отмечает Bloomberg. За неделю по 15 июля они составили $168 млн против максимальных $238 млн за неделю по 22 апреля; но это все еще больше, чем в последнюю довоенную неделю по 18 февраля ($129 млн).
Правда, курс доллара 18 февраля составил 87,55 руб., а 15 июля – 57,96 руб., так что на курсовой разнице правительство России проиграло. За довоенную неделю экспортная пошлина принесла ей 11,294 млрд руб., а в середине июля – лишь 9,737 млрд руб., то есть на 13,8% меньше.