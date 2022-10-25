Доход России от экспорта нефти упал до минимума с начала войны
Поступления в российский бюджет от экспорта сырой нефти на прошедшей неделе упали до минимума с 24 февраля. Это произошло на фоне существенного сокращения поставок в Индию
Поступления в российский бюджет от экспорта сырой нефти на прошедшей неделе упали до минимума с 24 февраля. Это произошло на фоне существенного сокращения поставок в Индию, пишет Bloomberg.
Доходы российской казны от экспортной пошлины на нефть за прошедшую неделю составили около 121 миллиона долларов, что на 12 миллионов меньше, чем неделей ранее. Это минимальный показатель с момента российского вторжения в Украину.
На прошедшей неделе два ключевых индийских нефтеперерабатывающих завода приостановили спотовые закупки российской нефти, поскольку ее могут не успеть доставить до вступления в силу эмбарго Евросоюза 5 декабря..
Bloomberg отмечает, что перевозка нефти в Индию занимает больше времени, чем в Китай и Турцию, и может растягиваться на несколько недель. Самый короткий путь – из Новороссийска — занимает 2,5 недели.
Отчасти падение спроса со стороны Индии компенсировал рост поставок в нидерландский Роттердам. Трейдеры стремятся увеличить уровень запасов в преддверии санкций 5 декабря, отмечает агентство.
После начала войны в Украине Россия существенно нарастила экспорт нефти в Индию и Китай на фоне сокращения поставок в европейские страны.
В декабре вступает в силу частичное эмбарго Евросоюза, которое запретит поставки российской нефти по морю. Кроме того, страны G7 согласовали ценовой потолок для нефти из России.
ак писало Reuters, российские власти смогут на 90% обойти потолок цен на нефть при помощи схемы с использованием «теневого флота» танкеров. Собеседники агентства отмечали, что обход ограничений приведет к росту издержек при транспортировке.