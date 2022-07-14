Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку
Премьер-министр Марио Драги подал в отставку после раскола в итальянском правительств. Принять или отклонить отставку премьера может президент страны Серджо Маттарел
Премьер-министр Марио Драги подал в отставку после раскола в итальянском правительстве. Как пишет Corriere Della Serra, премьер в совете министров объявил, что не справился с расколом правящей коалици и не смог удовлетворить потребности, которые были выдвинуты политическими силами.
«В моей инаугурационной речи в парламенте я всегда говорил, что это правительство пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения программы, которой политические силы выразили свое доверие. [...] Этих условий больше нет. Я благодарю вас за работу, за достигнутые результаты. Мы должны гордиться тем, чего достигли в очень трудный момент в интересах всех итальянцев», - заявил Драги в прощальной речи.
Удорожание жизни, вызванное высокой инфляцией и стоимостью энергоресурсов, вызвало раскол в итальянском правительстве. На нее накладываются сложности с обеспечением российским газом. «Я очень боюсь, что в сентябре семьи встанут перед выбором: оплачивать счета за электричество или покупать еду», — заявил лидер партии «Пять звезд» Джузеппе Конте. Популистские «Пять звезд» присоединились к широкой коалиции Драги, в которую входили как правые, так и левые партии. Однако представители партии, которая потеряла значительную поддержку в последние годы, жалуются, что их интересы игнорируются.
Премьер, который мог получить вотум доверия и без партии Конте, устал от споров между участниками коалиции и заявил, что без «Пяти звезд» «правительства Драги не будет».
Принять или отклонить отставку премьера может президент страны Серджо Маттарелла. Но если правительственный кризис не может быть разрешен быстро, Маттарелла может распустить парламент, подготовив почву для выборов уже в сентябре.
Драги стал четвертым премьер-министром европейской страны, лишившимся поста за последний месяц. В конце июня народное собрание Болгарии вынесло вотум недоверия правительству Кирила Петкова, 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии на фоне скандала, спустя неделю о намерении уйти в отставку заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Чуть не ушло в отставку правительство Франции: партия Эммануэля Макрона не смогла получить абсолютное большинство на парламентских выборах, после чего оппозиционные партии пытались вынести правительству вотум недоверия.