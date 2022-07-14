Меню
В мире
Легкоатлетам из России запретили участие на ЧМ даже в нейтральном статусе
14 июля 2022, 21:43

Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Марио Драги подал в отставку после раскола в итальянском правительств. Принять или отклонить отставку премьера может президент страны Серджо Маттарел

Премьер-министр Италии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Марио Драги подал в отставку после раскола в итальянском правительстве. Как пишет Corriere Della Serra, премьер в совете министров объявил, что не справился с расколом правящей коалици и не смог удовлетворить потребности, которые были выдвинуты политическими силами.

«В моей инаугурационной речи в парламенте я всегда говорил, что это правительство пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения программы, которой политические силы выразили свое доверие. [...] Этих условий больше нет. Я благодарю вас за работу, за достигнутые результаты. Мы должны гордиться тем, чего достигли в очень трудный момент в интересах всех итальянцев», - заявил Драги в прощальной речи.
Удорожание жизни, вызванное высокой инфляцией и стоимостью энергоресурсов, вызвало раскол в итальянском правительстве. На нее накладываются сложности с обеспечением российским газом. «Я очень боюсь, что в сентябре семьи встанут перед выбором: оплачивать счета за электричество или покупать еду», — заявил лидер партии «Пять звезд» Джузеппе Конте. Популистские «Пять звезд» присоединились к широкой коалиции Драги, в которую входили как правые, так и левые партии. Однако представители партии, которая потеряла значительную поддержку в последние годы, жалуются, что их интересы игнорируются.

Премьер, который мог получить вотум доверия и без партии Конте, устал от споров между участниками коалиции и заявил, что без «Пяти звезд» «правительства Драги не будет».

Принять или отклонить отставку премьера может президент страны Серджо Маттарелла. Но если правительственный кризис не может быть разрешен быстро, Маттарелла может распустить парламент, подготовив почву для выборов уже в сентябре.

Драги стал четвертым премьер-министром европейской страны, лишившимся поста за последний месяц. В конце июня народное собрание Болгарии вынесло вотум недоверия правительству Кирила Петкова, 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии на фоне скандала, спустя неделю о намерении уйти в отставку заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Чуть не ушло в отставку правительство Франции: партия Эммануэля Макрона не смогла получить абсолютное большинство на парламентских выборах, после чего оппозиционные партии пытались вынести правительству вотум недоверия.

Материалы по теме
В крупнейшей фракции парламента Италии произошел раскол из-за отправки оружия Украине
Италия не планирует открывать свои границы для туристов до конца 2020 года
Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил об уходе в отставку
Сейчас на главной
США разрешили сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию
США
США разрешили сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию
Министерство финансов США разрешило проводить сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, посевным материалам, лекарствам и медицинскому оборудованию
Турецкие компании отказываются помогать России обходить санкции
Турция
Турецкие компании отказываются помогать России обходить санкции
Импортеры, которые пытаются завозить высокотехнологичную продукцию в Россию через Турцию, сталкиваются с отказами турецких посредников от участия в этих схемах
«Он был уверен, что вернется»
война в украине
«Он был уверен, что вернется»
В войне с Украиной уже погибли как минимум 277 добровольцев. На их подготовку тратят очень мало времени, а критерии отбора на такую службу серьезно снижены. Родственники семерых добровольцев, погибших в Украине, рассказали как те объясняли свое желание ехать на войну
Евросоюз может отменить санкции для некоторых россиян
Евросоюз
Евросоюз может отменить санкции для некоторых россиян
Около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. По данным издания Al Arabiya , юристы ЕС пришли к выводу, что основания для ввода санкции были «слабыми»
Кремль не будет обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер
Бриттни Грайнер
Кремль не будет обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер
Кремль не будет обсуждать возможность обмена баскетболистки из США Бриттни Грайнер. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Застывшие в возбуждении
Социология
Застывшие в возбуждении
В момент, когда уровень одобрения Макрона во Франции был 33%, а Байдена в США — 40%, у Путина в России он достигал 83%. Это изумляет многих наблюдателей, которые начинают задаваться вопросом, что не так с обществом или с социологией в России
Казахстан позовет к себе западные компании, покинувшие Россию
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан позовет к себе западные компании, покинувшие Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству привлечь в страну зарубежные фирмы, которые покинули российский рынок из-за войны в Украине
В мире
ФРГ и еще более 40 стран поддержали Киев в Международном суде ООН
Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Киева, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине
Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию
Илья Яшин
Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию
Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. В СИЗО он будет находиться до 12 сентября
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
ДНР и ЛНР
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за решения Пхеньяна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори
Великобритания
Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил большинство голосов в первом раунде выборов нового главы Консервативной партии, состоявшемся в среду, 13 июля
По железной дороге - можно
санкции
По железной дороге - можно
Россия, страны Балтии и ЕС уже почти месяц спорят о том, какие товары можно перевозить транзитом из России в Калининградскую область через территорию Литвы. В эту среду Еврокомиссия прояснила ситуацию
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
джо байден
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль. В аэропорту его встречали президент Израиля Исаак Херцог, премьер-министр Яир Лапид и его предшественник Нафтали Беннет
Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до минимума за год
бюджет
Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до минимума за год
Снижение закупок нефти Индией и Китаем, отключение газа европейским странам и резкое укрепление рубля на Московской бирже ударили по доходам российского правительства
Центральный Банк обнаружил в России бум финансовых пирамид
финансовые пирамиды
Центральный Банк обнаружил в России бум финансовых пирамид
Центробанк за первое полугодие выявил в России больше 2000 финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций. Это втрое больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года
Общество
Оренбуржца будут судить из‑за роликов о Великой Отечественной войне и «несуществующем» коронавирусе
СК по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма и распространении «фейков» о коронавирусе против 46-летнего местного жителя
В ресторанах «Вкусно и точка» запретили фотографироваться и заряжать гаджеты
Вкусно - и точка
В ресторанах «Вкусно и точка» запретили фотографироваться и заряжать гаджеты
Посетители ресторана расположенного в Москве на Большой Ордынке», заявили, что в заведении запретили заряжать гаджеты от ресторанных розеток и снимать происходящее на камеру
В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников
Иран
В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников
Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что Иран «не будет помогать ни одной из сторон» в ходе войны между Россией и Украиной