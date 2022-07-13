В Москве сформировали «собянинский полк» для участия в спецоперации в Украине
В Москве сформировали подразделение из наемников для участия в спецоперации в Украине. Это подразделение частично финансируется из бюджета Москвы, а вербовщики называют его «собянинским полком»
В Москве сформировали подразделение из наемников для участия в спецоперации в Украине. Это подразделение частично финансируется из бюджета Москвы, а вербовщики называют его «собянинским полком», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Набор в «собянинский полк» начался 1 июля. По данным издания, в него записывают не москвичей, а жителей других регионов. Попасть в это воинское подразделение могут мужчины в возрасте до 60 лет. За участие в спецоперации им обещают платить по 200 тысяч рублей в месяц.
Перед отправкой в Украину наемники пройдут подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области.
«Медуза» также выяснила, что одним из вербовщиков в «собянинский полк» является Роман Владимирович Высоцкий (позывной «Болгарин») — полный тезка одного из бывших командиров народной милиции Донецкой народной республики.