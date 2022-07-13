Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининград через Литву
Брюссель запретил литовской стороне ограничивать перемещение грузов между субъектами Российской Федерации. Это означает, что все товары, идущие в Калининградскую область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков
Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининград через территорию Прибалтики.
Брюссель запретил литовской стороне ограничивать перемещение грузов между субъектами Российской Федерации. Это означает, что все товары, идущие в Калининградскую область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Решение ЕС распространяется как на железнодорожный, так и на автомобильный транзит, сообщают «Известия».
Напомним, что Литва присоединилась к новым санкциям Евросоюза и приостановила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Глава региона Антон Алиханов сообщил, что под санкции попали от 40 до 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.
В МИД Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а только лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС).