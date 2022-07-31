31 июля 2022, 11:09
Компания OBI продала свой российский бизнес за один евро
Контрольный пакет активов (60%) получил бизнесмен Йозеф Лиокумович. Остальные 40% отойдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx). Позже она сможет их перепродать третьим лицам
Фото: bragazeta.ru
Компания OBI, которая владеет сетью хозяйственных магазинов, продала свой российский бизнес всего за один евро (62,5 рубля по курсу ЦБ).
Контрольный пакет активов (60%) получил бизнесмен Йозеф Лиокумович. Остальные 40% отойдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx). Позже она сможет их перепродать третьим лицам, сообщают «Ведомости».
По данным издания, г-н Лиокумович является другом семьи Хауб, которая фактически владеет немецкой OBI GmH.
Напомним, что компания OBI объявила об уходе из России и продаже местного бизнеса российскому инвестору вскоре после начала военной спецоперации в Украине. Все российские магазины сети были закрыты.