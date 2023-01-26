Константин Сонин: Конец энергетической сверхдержавы
На днях участвовал в круглом столе, организованном BFI, про санкции США/ЕС и др., наложенных на российскую нефть. Главным гостем был Бен Харрис, замминистра финансов, отвечающий за санкции, плюс комментаторы из Харриса - Майкл Гринстоун и Райан Келлог (наш факультет является одним из мировых центров по энергетической экономике) и я как политэкономист и специалист по России.
Администрация Байдена придумала «потолок цен на российскую нефть» с двойной целью:
(1) чтобы на мировом рынке нефти не было потрясений и
(2) чтобы Россия получала поменьше денег от экспорта нефти, чтобы ей труднее было вести войну против Украины.
Минфин США считает, что потолок, введённый 5 декабря, работает и работает хорошо. Один из признаков этого - то, что российский сорт нефти торгуется значительно дешевле, чем самый распространённый сорт Брент. До войны разница была минимальной, а теперь 30-40%.
Хитрость потолка в том, что, хотя Россия недополучает денег из-за него, у неё нет стимулов снижать производство. 5 февраля вводится другой потолок - на нефтепродукты российского происхождения.
Но действие потолка, возможно, не самое главное. Сейчас эксперты вовсю обсуждают - не закончилась ли вообще, из-за нападения на Украину, история России как мировой энергетической державы. Поставки нефти и газа в Западную Европу прекратились и, видимо, навсегда. Даниэль Ергин, автор знаменитой «Добычи», истории нефти, так и считает, что Россия останется после войны крупным поставщиком, но важной роли играть не будет.
Не знаю, конечно, что будет, но, надо заметить, история про то, как страна промотала свою нефть - это не единичная история. Ирак со своим помешанным на войнах диктатором Хуссейном - хороший пример. Страна с 10% мировой нефти сначала воевала восемь лет с Ираном, потом напала на Кувейт. Так же как российское богатство сгорело с танками и ракетами в Украине в 2022, иракское ушло на танки и снаряды.
Иран - другая страна, промотавшая, при власти исламских фанатиков, огромное нефтяное богатство. Без всяких санкций - серьёзным санкциям всего десять лет, а стагнация длится уже полвека, с начала 1980-х. Много лет воевали с Ираком - так что нефтяное богатство горело там с обеих сторон, потом просто тратили без толку. Да и санкции - этои же не что-то независящее от страны, это результат безумной деятельности руководства. Стране с огромными запасами нефти, вместо того, чтобы сделать граждан богатыми и здоровыми, понадобилось зачем-то ядерное оружие.
Ещё более яркий пример того, как можно бессмысленно растратить нефть - Венесуэла. Они даже ни на кого не нападали - просто идиотская политика сначала покойного Чавеса, а потом Мадуро привели к тому, что страна с огромными, как у России, запасами нефти, попала в полную нищету. Так что если кто-то думает, что запасы природных ископаемых невозможно профукать, пустить по ветру и т.п., то он ошибается. Вполне можно.