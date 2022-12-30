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Польша создаст сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
Авторская колонка
30.12.2022 16:07
Константин Сонин: Российский футбол
Сонин Константин

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

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Константин Сонин: Российский футбол

Константин Сонин: Российский футбол

Сегодня, 30 декабря, Российский футбольный союз собирается принять решение о переходе из европейской федерации в азиатскую. Конечно, трагедия русского футбола на фоне войны - это мелочь, потому что футбол на фоне жизни - мелочь. Но для тех, кто любит футбол - маленькая трагедия.

Перед руководством РФС стоит крайне неприятный выбор. Можно не пытаться перейти в Азию, остаться в Европе - и перспективы, что российская сборная и клубы будут участвовать в международных соревнования, очень туманны. Нужно чтобы закончилась война и войска были выведены с территории Украины - это, видимо, минимум того, что должно произойти, что можно было снова играть.

Дело не в том, что УЕФА, европейский футбольный орган, не хочет, чтобы Россия вернулась. По моему многолетнему опыту работы в УЕФА, единственное, что интересует коллег - это футбол, политики они избегают всеми возможными способами. Проблема в том, что, говорят, чуть ли не половина стран в Европе отказывается играть с чем-то российским - даже под угрозой дисквалификации - до окончания войны. А до окончания войны - до вывода войск с территории Украины, компенсации ущерба и т.п. - ещё много лет. В РФС это понимают.

Переход в Азию - тому, кто не интересуется футболом, не объяснить, какой это чудовищный дауншифтинг. С появления русского (и потом советского) футбола всё стремление было - быть в Европе. Потому что мировой футбол - это Европа и Латинская Америка. Есть великие футболисты из Африки, бывают интересные сборные, но футбол в Азии - это совершенно другой, очень низкий уровень. Это можно показывать в цифрах - сколько придётся тратить на перелёты, с какими слабыми командами играть, как мало денег зарабатывать - но это так глупо, что плакать хочется.

Можно как угодно относиться к российским функционерам от спорта, но они никак не виноват в войне и в том, во что превращается Россия из-за войны. Помните, что каждая копеечка (каждый миллиончик рублей, конечно), потраченный на футбол - это копеечка, НЕ потраченная на танки, ракеты, самолёты. От каждого миллиона хоть сколько-то копеек пошло на радость, а не на убийство.

Тем, кому ненавистна мысль, что столько государственных денег тратилось и тратится сегодня на футбол и другие виды спорта - можете успокоиться. Нынешние зарплаты футболистов, безумные, из государственных-то денег - скоро закончатся. Если Путина сменят какие-то патриотичные милитаристы, они заберут деньги «Газпрома» себе. Если Путина сменят какие-то реформаторы, эти деньги пойдут на что-то более важное. Если Путин ещё сколько-то протянет, и ему не будет хватать денег и он заберёт их из спорта.

Российский футбол ждут, определенно, новые 1990-е, с «крышами», тайными местными спонсорами, бандитским сопровождением контрактов и т.п. Нечему завидовать. На болельщицких форумах бредят о том, что сейчас как раз надо тратить деньги на детский футбол, инфраструктуру и т.п., но это реально бред. Конечно, на это-то деньги кончатся самыми первыми. Золотое десятилетие российского футбола прожито.

Тем более не виноваты в войне российские футболисты. Да, практически никто не выступил против войны. Выступил один - лучший футболист России последних лет Федор Смолов написал 24 февраля под чёрным квадратом у себя в Инстаграмме «Нет войне!» и поставил разбитое сердечко с буквами UA. 10 месяцев, пока не убрал, но, конечно, когда и к нему придут, чтобы убрал.

Так или иначе, начав войну с Украиной, Путин поставил РФС перед чудовищным профессиональным выбором - любое из принятых решений - потерянные поколения, утрата того, что создавалось много лет, несчастье всех, кто это любил. Впрочем, это касается не только российского футбола.

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