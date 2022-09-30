Константин Сонин: Обратный отбор
Раз за разом возникает вопрос - как так может быть, что один человек, Путин, привёл Россию к полному краху, разорению граждан, гибели десятков тысяч солдат и сотням тысяч беженцев, а никто в его окружении этому не возражает?
Допустим, Шойгу не военный и ничего не понимает, но должны же быть какие-то грамотные генералы, которые понимают, что Путин уже похоронил десятки тысяч солдат в Украине и собирается похоронить ещё больше? Что это просто уничтожение русской армии, от которого она, наверное, никогда не оправится?
Что, среди правительственных экономистов нет вообще ни одного, которые не понимает, что без международной торговли кризис будет продолжаться вечно? Что к уровню 2021 года можно вообще никогда не вернуться? Что неслыханная последние сто лет эмиграция из России - это огромная долгосрочная потеря, которую нечем компенсировать? Что с военными потерями плюс призванными в армию - это миллион, а то и полтора миллиона потерянных занятых за год?
Я понимаю, что кто-то мечтает стать премьер-министром - даже в разваливающейся экономике быть премьером - мечта. Но что, у всех? Ну какая мечта может быть у Андрея Белоусова? Понятно, что его и назначили отвечать за экономику, потому что он к этому непригоден. А поскольку непригоден, то и не может сказать, что этот кошмар надо прекращать.
Что среди полицейских генералов вообще нет никого, кому не нравится, что уголовников массово освобождают от наказания, снабжают оружием и учат воевать? Что частные военные компании нанимают, на бюджетные деньги, тысячи людей, которые никому не подконтрольны? Что всем этим бойцам плюс освобожденным преступникам плюс демобилизованным военным после окончания войны нужны будут бизнесы чтобы «крышевать»? Что никаких обещанных пенсий ни им, ни безопасникам, ни росгвардейцам платить, конечно, не смогут?
Я понимаю, что Патрушева-Бортникова отобрали на важные должности ровно потому, что они некомпетентны, но что в ФСБ нет генералов и полковников, которых реально заботит безопасность страны? Которые понимают, что такого удара по безопасности России - с потерей армии, вооружением уголовников, экономической катастрофой, беженцами - никто не наносил со времен Гитлера? Что то, что делается - это разрушение безопасности?
Ответ, конечно, состоит в том, что это не мелкая проблема трусости или глупости. Путинская система управления так и строилась - на каждую важную должность подбирались люди, которые по главным признакам были непригодными. Вспомните путинских премьер-министров - ни один из них в принципе не мог бы ничего возглавлять. Их главными качествами всегда было - неспособность проявить хоть какие-то, хоть минимальные лидерские качества. Взять на себя ответственность за что-то.
Много лет назад сосед по двору, приятель с детства, рассказал мне как его повысили в должности на российском телевидении - так, что он стал отвечать за темы и новости, в которых не разбирался. Это было как раз тогда, когда всех качественных журналистов оттуда выгоняли. И я понял, что вот мы говорим «цензура», «пропаганда», а это же просто отбор по профнепригодности - профнепригодность и есть цензура. И так во всех областях. Не приходите в ужас, что малограмотная и глупая Симоньян руководит огромным предприятием? А что косноязычный, с трудом соображающий Володин - парламентом? Профнепригодность как залог лояльности.
И это не какая-то российская ментальность. Это именно структура власти в конкретном персоналистском режиме. Так отбирал себе помощников Чаушеску - неслучайно его жена возглавляла, помимо секретарства в партии и вице-премьерства, академию наук. Саддам Хуссейн, Гитлер. У Гитлера были квалифицированные, в чисто военном смысле, генералы - но всех их, даже самых лучших в этом чистом военном смысле, отличала и глупость, и трусость. Фельдмаршалы пошли на смерть лишь бы избежать взятия на себя какой-либо ответственности; только случайный полковник с парой штабных офицеров проявил хоть какую-то решительность.
У того же Ельцина была куча плохих министров. И не только коррумпированных, но и идеологически доктринированных. Но вот таких, чтобы как курицы, открыв рот, могли наблюдать как рушится всё, что они сами делали, что им, казалось бы, было дорого. Я понимаю деньги, машины, дворцы, яхты, но на каком-то донышке должно же, казалось бы, как-то всплывать - страна, дети, честь. Но никаких следов нет. А у ельцинских министров, даже мутных и жадных, какое-то понятие и о своей стране, и о чести, и, главное, о себе какое-то было.
Конечно, это всё понятно теоретически. Система складывается так, что людей отбирают по принципу, «ничего никогда не скажет». Мы о своих «диктаторов и визирей» почти двадцать лет назад написали - про то, что, когда диктатор, он будет отбирать всё менее и менее компетентное окружение, потому что они не предадут. Но размах и глубина «обратного отбора» всё равно поражает.