Меню
Политика
RU / SE
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
Författarens kolumn
30.09.2022 19:08
Константин Сонин: Обратный отбор
Сонин Константин

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

Alla författare

Константин Сонин: Обратный отбор

Константин Сонин: Обратный отбор

Раз за разом возникает вопрос - как так может быть, что один человек, Путин, привёл Россию к полному краху, разорению граждан, гибели десятков тысяч солдат и сотням тысяч беженцев, а никто в его окружении этому не возражает?

Допустим, Шойгу не военный и ничего не понимает, но должны же быть какие-то грамотные генералы, которые понимают, что Путин уже похоронил десятки тысяч солдат в Украине и собирается похоронить ещё больше? Что это просто уничтожение русской армии, от которого она, наверное, никогда не оправится?

Что, среди правительственных экономистов нет вообще ни одного, которые не понимает, что без международной торговли кризис будет продолжаться вечно? Что к уровню 2021 года можно вообще никогда не вернуться? Что неслыханная последние сто лет эмиграция из России - это огромная долгосрочная потеря, которую нечем компенсировать? Что с военными потерями плюс призванными в армию - это миллион, а то и полтора миллиона потерянных занятых за год?

Я понимаю, что кто-то мечтает стать премьер-министром - даже в разваливающейся экономике быть премьером - мечта. Но что, у всех? Ну какая мечта может быть у Андрея Белоусова? Понятно, что его и назначили отвечать за экономику, потому что он к этому непригоден. А поскольку непригоден, то и не может сказать, что этот кошмар надо прекращать.

Что среди полицейских генералов вообще нет никого, кому не нравится, что уголовников массово освобождают от наказания, снабжают оружием и учат воевать? Что частные военные компании нанимают, на бюджетные деньги, тысячи людей, которые никому не подконтрольны? Что всем этим бойцам плюс освобожденным преступникам плюс демобилизованным военным после окончания войны нужны будут бизнесы чтобы «крышевать»? Что никаких обещанных пенсий ни им, ни безопасникам, ни росгвардейцам платить, конечно, не смогут?

Я понимаю, что Патрушева-Бортникова отобрали на важные должности ровно потому, что они некомпетентны, но что в ФСБ нет генералов и полковников, которых реально заботит безопасность страны? Которые понимают, что такого удара по безопасности России - с потерей армии, вооружением уголовников, экономической катастрофой, беженцами - никто не наносил со времен Гитлера? Что то, что делается - это разрушение безопасности?

Ответ, конечно, состоит в том, что это не мелкая проблема трусости или глупости. Путинская система управления так и строилась - на каждую важную должность подбирались люди, которые по главным признакам были непригодными. Вспомните путинских премьер-министров - ни один из них в принципе не мог бы ничего возглавлять. Их главными качествами всегда было - неспособность проявить хоть какие-то, хоть минимальные лидерские качества. Взять на себя ответственность за что-то.

Много лет назад сосед по двору, приятель с детства, рассказал мне как его повысили в должности на российском телевидении - так, что он стал отвечать за темы и новости, в которых не разбирался. Это было как раз тогда, когда всех качественных журналистов оттуда выгоняли. И я понял, что вот мы говорим «цензура», «пропаганда», а это же просто отбор по профнепригодности - профнепригодность и есть цензура. И так во всех областях. Не приходите в ужас, что малограмотная и глупая Симоньян руководит огромным предприятием? А что косноязычный, с трудом соображающий Володин - парламентом? Профнепригодность как залог лояльности.

И это не какая-то российская ментальность. Это именно структура власти в конкретном персоналистском режиме. Так отбирал себе помощников Чаушеску - неслучайно его жена возглавляла, помимо секретарства в партии и вице-премьерства, академию наук. Саддам Хуссейн, Гитлер. У Гитлера были квалифицированные, в чисто военном смысле, генералы - но всех их, даже самых лучших в этом чистом военном смысле, отличала и глупость, и трусость. Фельдмаршалы пошли на смерть лишь бы избежать взятия на себя какой-либо ответственности; только случайный полковник с парой штабных офицеров проявил хоть какую-то решительность.

У того же Ельцина была куча плохих министров. И не только коррумпированных, но и идеологически доктринированных. Но вот таких, чтобы как курицы, открыв рот, могли наблюдать как рушится всё, что они сами делали, что им, казалось бы, было дорого. Я понимаю деньги, машины, дворцы, яхты, но на каком-то донышке должно же, казалось бы, как-то всплывать - страна, дети, честь. Но никаких следов нет. А у ельцинских министров, даже мутных и жадных, какое-то понятие и о своей стране, и о чести, и, главное, о себе какое-то было.

Конечно, это всё понятно теоретически. Система складывается так, что людей отбирают по принципу, «ничего никогда не скажет». Мы о своих «диктаторов и визирей» почти двадцать лет назад написали - про то, что, когда диктатор, он будет отбирать всё менее и менее компетентное окружение, потому что они не предадут. Но размах и глубина «обратного отбора» всё равно поражает.

Сейчас на главной
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
НАТО
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал сегодня на 19:00 мск пресс-конференцию
Политика
На разведчике «шапка горит»
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о «западном следе» в авариях «Северных потоков». По его словам, у службы есть некие материалы, подтверждающие это
В день аннексии Донбасса российская армия оказалась в «котле»
война в украине
В день аннексии Донбасса российская армия оказалась в «котле»
Вооруженные силы Украины взяли в «котел» российскую группировку в Лимане в день аннексии Владимиром Путиным Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса
В Евросоюзе намерен закрыть поставки «серого» импорта в Россию
ЕС
В Евросоюзе намерен закрыть поставки «серого» импорта в Россию
Поставки товаров в России без разрешения правообладателей, которые прежде считались контрабандой, а после начала войны были переквалифицированы в «параллельный импорт», переполнили чашу терпения властей ЕС
Посольства десяти стран рекомендовали своим гражданам покинуть Россию
мобилизация
Посольства десяти стран рекомендовали своим гражданам покинуть Россию
Все больше стран рекомендуют своим гражданам покинуть Россию после того, как президент Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию». К этому призвали уже 10 государств
Россиянам призакрыли окно в Европу
ЕС
Россиянам призакрыли окно в Европу
Границы между Россией и странами Евросоюза теперь закрыты для проезда туристов. Вслед за Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей на такой шаг пошла Финляндия. В россиянах, еще недавно свободно въезжавших в Финляндию, увидели угрозу международным связям Хельсинки
Прокуратура США обвинила Дерипаску в нарушении санкций
олигархи
Прокуратура США обвинила Дерипаску в нарушении санкций
Прокуратура США обвинила российского бизнесмена Олега Дерипаску в нарушении санкций, которые были введены против него после начала военной операции на Украине. Бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы в США
Сенат США одобрил помощь Украине в размере $12,4 млрд
Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине в размере $12,4 млрд. Инициативу поддержали 72 сенатора. 25 законодателей проголосовали против
Жена и советник муфтия Дагестана попросила у Путина полугодовую отсрочку от мобилизации
Дагестан
Жена и советник муфтия Дагестана попросила у Путина полугодовую отсрочку от мобилизации
Айна Гамзатова, жена и советник муфтия Дагестана, обратилась к Путину с открытым письмом, в котором попросила дать Дагестану отсрочку от мобилизации и других призывов
Венгрия пообещала заблокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики
Венгрия
Венгрия пообещала заблокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики
Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в четверг заявил, что страна не поддержит какие-либо новые энергетические санкции против России
За два дня работы украинского «народного спутника» россияне потеряли техники на сумму, превышающую его стоимость
ICEYE
За два дня работы украинского «народного спутника» россияне потеряли техники на сумму, превышающую его стоимость
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что за первые два дня использования спутников ICEYE Украина уничтожила более 60 единиц боевой техники
Шведские власти заявили о четвертой утечке на трубопроводе «Северном потоке - 2»
Береговая охрана Швеции сообщила о еще одной утечке с газопроводов системы «Северный поток». Она располагается на «Северном потоке - 2» рядом с местом повреждения «Северного потока - 1»
В Дагестане похищают женщин после протестов против мобилизации
Дагестан
В Дагестане похищают женщин после протестов против мобилизации
25 и 26 сентября жители Дагестана провели несколько акций протеста против мобилизации. По итогам акций полиция задержала более 200 человек и возбудила восемь уголовных дел
Поставки HIMARS Украине удвоятся
США
Поставки HIMARS Украине удвоятся
США выделят Украине новый транш военной помощи. Пакет включает: 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, 150 внедорожников Humvee, 12 систем Titan для противодействия беспилотникам, радары и боеприпасы
Российский шоумен Семен Слепаков уехал из России
иммиграция
Российский шоумен Семен Слепаков уехал из России
Бывший резидент Comedy Club и известный российский шоумен, продюсер и исполнитель Семен Слепаков покинул РФ и отправился в Израиль. Ранее он записал антивоенную песню «Не все так однозначно»
Президент Казахстана назвал ситуацию в России безнадежной
иммиграция
Президент Казахстана назвал ситуацию в России безнадежной
Касым-Жомарт Токаев пообещал россиянам, которые бегут в Казахстан, обеспечить безопасность. Им будет оказана помощь, однако они не получат никаких преференций
На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно, стороны обвиняют друг друга в обстрелах
нагорный карабах
На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно, стороны обвиняют друг друга в обстрелах
Министерства обороны Армении и Азербайджана в среду снова заявили об обстрелах со стороны друг друга, в результате чего есть раненый и погибшие
Краков объявил персоной нон грата соучредителя Pink Floyd из-за заявлений об Украине
Польша
Краков объявил персоной нон грата соучредителя Pink Floyd из-за заявлений об Украине
Городской совет Кракова в среду принял резолюцию «о признании лиц, поддерживающих кремлевский режим, персонами нон грата в Кракове» - в частности соучредителя группы Pink Floyd Роджера Уотерса