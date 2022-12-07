Александр Шестун: «Мы не рабы»
Количество тюремных «бунтовщиков» растет год от года. В 2020 году 282 человека осуждены за «дезорганизацию» по статье 321 УК, в 2021 — 320 человек, а в первую половину 2022 — уже 192 человека.
Скорее это можно назвать репрессиями тех, кто «качает права» за решеткой.
Крупных бунтов как в Челябинской и Иркутской областях в последнее время нет. Не могу понять логику десятков тысяч «добровольцев»-зеков, что незаконно отправляются воевать в Украину, как с точки зрения российских законов, так и по международным нормам права.
Если опустить моральную сторону — участвовать в захватнической войне и служить исконным врагам — «ментам» (режиму), что по любому «западло», то хотя бы подвергли свою глупость простейшему арифметическому анализу рисков. В течение месяца боев в Украине из 74 заключенных, мобилизованных из моей ИК-6 Бежецка, 90% уже погибли.
Азербайджанского авторитета Заура Алиева по кличке «Зайка» застрелили сами же бойцы ЧВК при попытке к бегству.
Такая же катастрофическая статистика погибших зеков на фронтах и по всем другим колониям России. Непонятно, если арестанты не дорожат своей жизнью, то почему не добудут свою свободу с «калашниковым» в руках не у хорошо вооруженных и мотивированных защитников Украины, а у более слабых противников из ФСИН.
Возможно, их храброе сопротивление режиму зачтется новой властью в виде амнистии.
Я — противник насилия. Считаю участие в войнах неприемлемым. Не призываю штурмовать тюрьму и колонии. Вопрос в оценке меньшего из зол (рисков).
Даже в суровом ГУЛАГе с приходом фронтовиков в 50-е многие лагеря переходили под контроль бунтовщиков-зеков с боевым опытом. Регулярные войска не моги приступом взять восставшие зоны.
Заключительный, 6-й том «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына полностью посвящен описанию массовых бунтов и побегов, а тогда расправы за это были на порядок более жестокие, чем сейчас.
90% арестантов боятся возразить сотрудникам ФСИН даже за положенное им по закону, а водворение в ШИЗО или карцер воспринимают как трагедию.
Рабское мировоззрение, вбитое пропагандой Кремля, сковывает волю и разум. Некоторые зеки проводят параллель между участием в СВО и штрафбатами 40-х, но тогда воины Советского Союза свою землю защищали от гитлеровцев.
По мне так уместней сравнение с бесправными гладиаторами. Может, мы увидим нового Спартака — вождя рабов, способного за свободу повести их на римские легионы?