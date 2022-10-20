Александр Шестун: Лауреат Нобелевской премии «Мемориал» имеет безупречную репутацию. Поздравляю с заслуженной наградой!
Я отстал от самого запоздавшего политзаключенного — Алексея Навального — с поздравлением «Мемориала» по случаю присуждения Нобелевской премии, но лучше поздно, чем никогда.
Столь неожиданный триумф самой известной правозащитной организации России вдвойне приятен. Правда, после ликвидации «Мемориала» Генпрокуратурой и Верховным судом эту высочайшую награду можно считать посмертной. Конечно, я убеждён в его воскрешении и небывалом расцвете в Новой России будущего.
Уничтожение Кремлём памяти (memory — память) — свидетельство окончательной деградации власти. Стирать из сердец людей прошлое — преступление. Не случайно людоедский слоган «можем повторить», намекающий об ужасах ГУЛАГа, так поощрялся Администрацией президента. Германия излечилась от фашизма раскаяньем, а в нашем обществе насаждается культ Сталина, погубившего священнослужителей, крестьянство, творческую интеллигенцию, депортированные народы...
Никто не ответил за геноцид! Демократам России в 90-е не удалось публично осудить палачей НКВД за казни десятков миллионов наших граждан. Главный проступок «Мемориала» в глазах власти — составление списков политзаключённых с неправосудными приговорами. Покушение на главную привилегию Путина — давать указания судьям казнить неугодных и миловать лизоблюдов-проказников — переполнило чашу терпения Кремля.
Большинству жителей России были безразличны репрессии политзаключённых и самого «Мемориала», только теперь на выжженной земле нашей Родины некому заступиться за наших детей, отправляемых в холодные и грязные окопы под пули за иллюзорные цели.
Лауреат Нобелевской премии «Мемориал» имеет безупречную репутацию. Поздравляю с заслуженной наградой! Вы вошли в историю мировой цивилизации!