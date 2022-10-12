Поток достиг дна
Аварии на газопроводе «Северный поток»: что известно к этому времени?
В конце сентября на ветках «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошла крупная авария, повлекшая утечку газа из трубопроводов, пролегающих по дну Балтийского моря. С большой вероятностью произошедшее — результат диверсии, от которой пострадала как Россия, так и Европа. Кто именно стоит за взрывами — до сих пор неясно. О том, что случилось в Балтийском море и какие последствия (от политических до экологических) несет авария, — в нашем материале.
Авария сразу на двух нитках газопровода «Северный поток»
Датское энергетическое агентство сообщило об утечке на одной из двух ниток газопровода «Северный поток — 2» у побережья острова Борнхольм в экономической зоне Дании в понедельник, 26 сентября. Вскоре Морское Управление Дании закрыло для судоходства зону инцидента в радиусе пяти морских миль (9 км).
Через несколько часов представители Дании и Швеции сообщили об обнаружении двух утечек на газопроводе «Северный поток — 1», также проходящего по дну Балтийского моря. Аварии произошли у острова Симрисхамн на расстоянии более 6000 метров друг от друга: Одна — в датской экономической зоне, другая — в шведской. Оператор «Северного потока — 1», Nord Stream AG, рассказал о падении давления на обеих нитках этого газопровода, но о причинах аварии информации не было.
На следующий день сейсмологические станции в Швеции и Дании сообщили, что зафиксировали сильные подводные взрывы в том же районе, где произошла утечка.
Сейсмолог Бьорн Лунд из шведского Уппсальского университета пояснил, что вблизи «Северного потока» было два взрыва магнитудой 1,8 и 2,3 балла по шкале Рихтера. Естественные причины аварии были исключены.
Первый из них произошел в 2.03, в ночь на понедельник, на газопроводе «Северный поток — 2», к юго-востоку от Борнхольма. Второй взрыв произошел в 19.04, в понедельник, возле «Северного потока —1», недалеко от Симрисхамне, — он был в пять раз сильнее первого взрыва, пятно выходящего газа на поверхности моря имело радиус более 950 метров.
Еще одну, четвертую, утечку шведская береговая охрана обнаружила во вторник, 27 сентября, но известно о ней стало только 28-го вечером. По данным Шведской морской администрации, она расположена между двумя утечками на «Северном потоке — 1» на широте Симрисхамна и начинается от «Северного потока — 2», который проходит параллельно. По данным береговой охраны, четвертая утечка расположена в шведской экономической зоне и имеет размеры 200 метров в диаметре.
Согласно информации Лунда, третья возможная детонация могла произойти в нескольких километрах всего через десять секунд после второй. «Нельзя исключать, что это третий взрыв. Это может быть еще один взрыв или какое-то отражение другого», — сказал он.
Год назад шестилетнее строительство газопровода «Северный поток — 2», общей стоимостью $ 9,5 млрд, было полностью завершено. Через три месяца «Газпром» завершил заполнение газом обеих ниток газопровода.
Основными противниками строительства газопровода являлись США, Польша и Украина. США аргументировали свою позицию тем, что проект подрывает энергетическую безопасность Европы, предоставляя России инструмент давления на европейские страны, в частности на Украину. Бывший президент Украины Петр Порошенко называл газопровод инструментом «энергетической агрессии», а сменивший его Владимир Зеленский заявил, что газопровод несет в себе угрозу для всей Европы, и назвал проект «неприемлемым».
«Северный поток — 2» так и не был запущен: еще 22 февраля Германия приостановила процесс его запуска в качестве ответной меры на признание Россией независимости «ЛДНР».
Объемы поставок газа по газопроводу «Северный поток — 1» сильно уменьшились летом 2022 года и были полностью прекращены в начале сентября. Тогда «Газпром» направил письмо о будто бы неисправностях двигателя для «Северного потока» и необходимости их устранения Siemens, которая обслуживает турбины. При этом в ЕС считали, что технические неполадки — якобы выдуманный Россией предлог отключения газопровода ради попытки заставить смягчить санкции.
Резкое сокращение поставок российского газа стало одним из факторов самого масштабного в ЕС за последние 50 лет энергетического кризиса и резкого роста цен на энергоносители.
Версии: атака на газопровод санкционирована на государственном уровне
В службе безопасности Германии, по словам источника Bloomberg, знакомого с ходом расследования, считают, что газопроводы были повреждены умышленно, и причиной не были технические неполадки.
Согласно сообщению Der Spiegel, немецкие органы безопасности предполагают, что при повреждении газопроводов «Северный поток» в Балтийском море использовались высокоэффективные взрывные устройства.
Расчеты показали, что для уничтожения труб должны были быть использованы взрывные устройства, мощность которых эквивалентна детонации 500 килограммов тротила.
По данным Tagesspiegel, для нападения могли использовать водолазов или подводную лодку. Норвегия и Дания после утечки зафиксировали присутствие неопознанных дронов в Северном море.
Все это говорит о том, что атака могла быть осуществлена только на государственном уровне.
На место происшествия Федеральная полиция Германии отправилась спустя почти две недели после обнаружении утечек — 9 октября. Представители Швеции оказались на месте аварии немногим ранее: только через неделю после первых сообщений о взрывах шведские власти направили туда подводную лодку.
6 октября Служба государственной безопасности Швеции опубликовала результаты расследования, которое показало, что вблизи газопроводов в пределах шведской экономической зоны произошли взрывы, в результате чего газопроводам был нанесен значительный ущерб. Таким образом, версия о диверсии получает все больше подтверждений.
Однако свидетельств, указывающих на то, кто именно стоит за взрывами, пока нет. Der Tagesspiegel писала, что газопроводы могли повредить в ходе целенаправленной атаки либо со стороны Украины и ее союзников, либо со стороны России.
России авария выгодна углублением энергетического кризиса в преддверии зимы. В то же время Россия понесла миллиардный ущерб от повреждения трубопроводов, но, с другой стороны, еще имеет одну неповрежденную нитку и может предложить возобновить поставку через нее, отмечает Der Tagesspiegel.
Россия обвинения в свой адрес отрицает и видит в аварии возможность увеличения прибыли США за счет поставок сжиженного газа, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин назвал произошедшее в Балтийском море «актом международного терроризма».
«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — сказал он.
За день до этого ФСБ России возбудила уголовное дело о международном терроризме из-за взрывов на газопроводах.
Последствия для экосистемы
Власти Германии опасаются, что обе нитки «Северного потока» стали безвозвратно непригодны для использования. По информации источников издания Der Tagesspiegel,
если газопровод не отремонтировать в ближайшее время, то в него поступит большое количество соленой морской воды, что спровоцирует коррозию.
Положение осложняется тем, что оператор «Северного потока» Nord Stream AG не может оперативно приступить к расследованию на месте аварий из-за отсутствия разрешения МИД Норвегии на убытие к месту проведения работ зафрахтованного компанией судна с необходимым для расследования исследовательским оборудованием. Кроме того, на сегодняшний день компания Nord Stream AG не имеет возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений со стороны Швеции и Дании.
В частности, по заявлению шведских властей, для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет на судоходство, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов и прочие работы.
По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней. Nord Stream AG продолжает взаимодействие с компетентными органами власти, говорится в пресс-релизе компании.
Трудности с проведением ремонта также могут возникнуть из-за американских санкций, наложенных на «Северный поток — 2», считает независимый нефтегазовый аналитик Сергей Вакуленко. «В американских санкциях есть лазейка — из них можно получить исключение для проведения работ, направленных на избежание или ликвидацию экологического ущерба или техногенных опасностей, в частности для судоходства. «Северный поток — 2» может подать заявку на получение такого исключения, но вряд ли его получит», — уверен эксперт.
Авария действительно нанесла ущерб экологии, но эксперты расходятся в оценках последствий произошедшего. Утечки на месте взрывов прекратились лишь 2 октября, а объем закачанного технического газа в каждом из газопроводов мог составлять порядка 150 млн куб. м, суммарные потери газа в результате повреждения трех нитей можно оценить в 450 млн куб. м.
«Пока очевидно, что выделение газа могло негативно повлиять на местные стада рыб: из-за утечки рыбы начинают дышать метаном, а не кислородом, что само по себе невозможно. Такой выброс метана — по объему его можно сравнить с появлением пяти миллионов новых машин — это неблагоприятно для климата», — считает Евгений Симонов (признан Минюстом иноагентом), международный координатор экологической коалиции «Реки без границ».
По мнению эколога и гидрогеолога Георгия Каваносяна, в результате взрывов огромное количество рыбы и млекопитающих могло получить гидродинамический удар и разрыв легких или воздушного пузыря. Часть рыбы после взрыва всплывает, часть опускается на дно. При этом авария, считает эксперт, не окажет серьезного влияния на климат: «в водах Балтики оказалось 200 тысяч тонн метана, а годовая эмиссия этого газа в атмосферу составляет 560 миллионов тонн. Получается, что в этом году метана попадет на 0,03% больше».