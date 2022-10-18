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Европа
18.10.2022 12:59

По заявлению полиции Дании, авария на «Северных потоках» была вызвана мощными взрывами

Предварительное расследование повреждений двух ниток газопровода «Северный поток» в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами

По заявлению полиции Дании, авария на «Северных потоках» была вызвана мощными взрывами

Предварительное расследование повреждений двух ниток газопровода «Северный поток» в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами.

Об этом объявила во вторник полиция Дании, пишет «Европейская правда»

Расследование совместно проводили полиция Копенгагена, Вооруженные силы и Полицейская разведывательная служба (PET).

С момента утечки газа было проведено несколько расследований на местах аварии.

«Расследования подтвердили, что в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2», и что этот ущерб был вызван мощными взрывами», - говорится в заявлении.

По сообщению полиции Копенгагена, пока рано говорить о том, когда расследование будет завершено.

«Как и раньше, следственная группа будет тесно сотрудничать с соответствующими органами как в Дании, так и за рубежом, в том числе с Вооруженными силами Норвегии, которые помогают в расследовании мест преступлений в Балтийском море"», - пишет полиция.

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