По заявлению полиции Дании, авария на «Северных потоках» была вызвана мощными взрывами
Предварительное расследование повреждений двух ниток газопровода «Северный поток» в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами
Предварительное расследование повреждений двух ниток газопровода «Северный поток» в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами.
Об этом объявила во вторник полиция Дании, пишет «Европейская правда»
Расследование совместно проводили полиция Копенгагена, Вооруженные силы и Полицейская разведывательная служба (PET).
С момента утечки газа было проведено несколько расследований на местах аварии.
«Расследования подтвердили, что в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2», и что этот ущерб был вызван мощными взрывами», - говорится в заявлении.
По сообщению полиции Копенгагена, пока рано говорить о том, когда расследование будет завершено.
«Как и раньше, следственная группа будет тесно сотрудничать с соответствующими органами как в Дании, так и за рубежом, в том числе с Вооруженными силами Норвегии, которые помогают в расследовании мест преступлений в Балтийском море"», - пишет полиция.