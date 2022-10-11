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образование
Юлия Ахмедова
«ВЁРСТКА»
11.10.2022 01:53

Учитель - свет, без учителя - тьма

С начала мобилизации резко усилился дефицит педагогов — учителя идут на фронт или эмигрируют

Учитель - свет, без учителя - тьма

Призыв мужчин на фронт и отказ властей давать бронь школьным учителям парализует образовательный процесс, пишет издание «Вёрстка» которое пообщалось с преподавателями. Избегая повестки, люди прячутся (перестают выходить на связь) или эмигрируют, причём уезжают и учителя, и учительницы. В некоторых школах уехало 80% педагогического состава, где-то — все преподаватели олимпиадной математики. Частные школы оказываются на грани закрытия. Ситуацию пытаются спасти родители и ученики — пишут коллективные заявления в органы власти с просьбой не забирать учителей на войну.

Из школы уехало 80% педагогов

39-летний Андрей (имя изменено) — учитель физики одной из частных школ Санкт-Петербурга. В ночь на 25 сентября он пешком перешёл границу России с Грузией.

«Мы, педагоги, оставались в России после 24 февраля для того, чтобы подготовить детей. Ведь когда режим будет меняться, всё это ляжет на их плечи. Но я — офицер запаса, хоть и не служил, у меня была военная кафедра. И хотя повестка мне не приходила, я не стал рисковать, потому что система может перемалывать бесконечное количество людей», — говорит учитель.

По его словам, из школы также уехали или собираются в ближайшее время уехать 80% педагогического состава — двое из пяти учителей и многие учительницы, которые поедут за своими мужьями. Поэтому уже обсуждается вопрос закрытия или релокации школы.

«Помимо учителей, у нас большой тьюторский состав, половина из них — молодые парни, у которых в военном билете первая категория годности. Один из них уже 21 сентября не вышел на работу и спрятался. Остальные тоже собираются либо уезжать, либо скрываться», — рассказывает Андрей.

По его словам, в их школу в этом году был очень большой набор детей, так как из-за насаждения патриотизма в государственных школах вырос спрос на частные. Но сейчас уезжают и родители с детьми.

«Пугал каждый звонок в дверь»

Так же поступил молодой преподаватель английского языка из Ямало-Ненецкого округа Дмитрий (имя изменено), когда стало известно, что школа не сделает для учителей бронь. По его словам, к моменту отъезда мобилизовали трёх сотрудников школы.

Дмитрий признаёт, что из-за его отсутствия на других учителей свалится огромное количество работы. Но решил, что альтернативы у него нет. «Я чувствовал незащищённость, в последние дни пугал каждый звонок в дверь, ожидал, что будет хуже, и боялся, что в таком случае выехать уже не смогу», — рассказывает Дмитрий.

Сразу после объявления «частичной мобилизации» появились сообщения о том, что учителям вручают повестки прямо в школе. Например, учителю истории из камчатского посёлка Козыревск повестку вручили на глазах у всего класса, где преподавала и его жена.

Заслуги в образовании — не повод для отсрочки

Забирают не только рядовых учителей, но и «заслуженных». В сентябре учитель из Уфы Мирас Ишдавлетов занял призовое место на всероссийском конкурсе учителей родного языка и родной литературы. 27 сентября он получил звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан». Но через день его мобилизовали. Дома осталась беременная жена и несколько непогашенных кредитов.

«Он не скрывался, когда получил повестку, думали, может, ошибка, потому что у него нет боевого опыта, — рассказывает жена учителя Ирина Ишдавлетова. — Но его забрали. Никто не помог. Мне до глубины души обидно, что так поступают с высококвалифицированными кадрами. Мы летом зарегистрировали брак, ждём ребёнка. Я скоро ухожу в декрет. У нас у обоих ипотеки, летом мы взяли автокредит. И теперь мне одной всё это тащить. Я просто не знаю как».

По словам Ирины, мужа записали добровольцем, в военкомате говорят, что он сам хотел воевать. Хотя она уверена, что он не мог так поступить и оставить её в столь сложном положении.

«Из расписания пропадают целые предметы»

Глава профсоюза «Учитель» Юрий Варламов говорит, что в некоторых школах ситуация стала критической — преподавать просто некому.

«Во многих школах освободилось до 100–120 учебных часов в неделю, заменять людей некем. Иногда из расписания пропадают целые предметы. Общая картина ещё непонятна. Хотя то, что она будет печальна, понятно уже сейчас. В ситуации систематической перегрузки преподавателей и их работы на 1,5–2 ставки заменять часы будет некому. Новые преподаватели в школы тоже не придут», — говорит Варламов.

Профсоюз «Учитель» обратился к президенту и правительству с просьбой предоставить учителям отсрочку от мобилизации (документ есть в распоряжении редакции). «С начала частичной мобилизации десятки школ лишились преподавателей-мужчин, в том числе директоров. Тысячи школьников остались без преподавателей. Заменить их некем», — пишут участники профсоюза.

Дети на защите учителей

С начала мобилизации появился новый вид обращений к чиновникам — коллективные письма детей и родителей с просьбой дать отсрочку учителю. Обращения составляются так, чтобы их могли подхватить пропагандисты — то есть действия властей и «спецоперация» в них не осуждаются.

Так, в конце сентября от имени учеников 11 «Б» лицея № 4 в Пскове под постом главы региона написали, что школьники «полностью поддерживают действия Президента и Правительства РФ по защите жителей Донбасса», но просят отсрочку для их учителя истории Ильи Казанцева.

«Мы уверены что нашему учителю будет стыдно за наше обращение к Вам, так как он настоящий мужчина и готов принять участие в боевых действиях <…> Мы считаем, что его боевым постом является учительское поприще <…> За учительским столом, он одержит больше побед, внеся в массы любовь и патриотизм к Родине», — говорится в обращении.

На это обратила внимание главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, а вскоре сообщила, что учителя «вернули в школу».

Похожее обращение опубликовали в комментариях в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. В нём ученики 11 класса московской школы № 1788 просят об отсрочке для учителя математики и информатики Айдара Ахметшина. В конце обращения приписка: «Мы всецело согласны и поддерживаем решение Президента Российской Федерации, но считаем, что отрывать такие кадры учебного состава школы от учебного процесса и подготовки ИТ-специалистов, противоречит интересам нашей Родины».

«Когда я прочитала обращение, где дети поддерживают войну, я была в ужасе», — рассказала мама московского школьника. Его классный руководитель тоже получил повестку, и теперь их класс оказался в похожей ситуации. По её словам, ученики и родители просто вынуждены писать и говорить именно так, чтобы помочь своему учителю. Но это, говорит она, не означает, что они действительно так думают.

Критическая ситуация

В начале августа министр просвещения Сергей Кравцов отчитался, что школы готовы к началу нового учебного года и «все вакансии максимально закрыты». Но по данным РАНХиГС, в целом по стране не хватает 3% педагогов. А в прошлом году в своём исследовании академия отмечала, что в российских школах не хватало 250 тысяч учителей.

Проблему признаёт и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По её словам, к ней ежедневно поступают десятки сообщений о мобилизации учителей. Поэтому она обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от призыва учителям начальной и средней школы.

«Учителя действительно очень нужны школам, нашим детям, — сказала Лантратова. — Их и так катастрофически не хватает, особенно мужчин. Мужчина-учитель в школе на вес золота!».

Однако её обращение, как и обращение профсоюза «Учитель», пока остаются без ответа.

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