В Башкирской школе родителям угрожают признать ребенка безнадзорным за пропуск «Разговоров о важном»
В Башкирии администрация школы угрожает родителям ученика пожаловаться в комиссию по делам несовершеннолетних и признать ребенка безнадзорным за пропуски «Разговоров о важном»
В Башкирии администрация школы угрожает родителям ученика пожаловаться в комиссию по делам несовершеннолетних и признать ребенка безнадзорным за пропуски «Разговоров о важном», пишет «Альянс учителей».
Родители ученика написали заявление об освобождении сына от пропагандистских занятий. Администрация в ответном письме назвала «Разговоры о важном» частью обязательной программы и заявила, что в случае пропусков обратится в комиссию по делам несовершеннолетних, после чего родителей привлекут к административной ответственности за «неисполнение родительских обязанностей».
«В более серьезных случаях комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки могут посчитать ребенка безнадзорным, поставить семью на учет и привлекать специалистов для работы с этой семьей», — сказано в письме руководства школы.
С 1 сентября в российских школах начались занятия по «воспитанию патриотических чувств» у детей, в рамках которых учителя рассказывают о «защите населения Донбасса от киевского режима», «разоружении Украины» и традиционных ценностях.
В конце августа «Альянс учителей» призвал родителей школьников «не отпускать детей на уроки пропаганды», а педагогов — бойкотировать занятия. Авторы открытого письма утверждали, что методички для «Разговоров о важном» носят рекомендательный характер.