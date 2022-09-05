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05 сентября 2022, 12:03

С сайта псевдопатриотического школьного проекта «Разговоры о важном» удалили все материалы занятий

Контент «патриотического» проекта для российских школьников «Разговоры о важном» теперь «засекречен». С сайта пропали все материалы будущих занятий

С сайта псевдопатриотического школьного проекта «Разговоры о важном» удалили все материалы занятий

Контент «патриотического» проекта для российских школьников «Разговоры о важном» теперь «засекречен». С сайта пропали все материалы будущих занятий, обратил внимание Telegram-канал «Можем объяснить».

Удалены были все тематические планы, в том числе для занятий, посвященных «спецоперации» в Украине. Так, на ближайших уроках школьникам должны рассказать, что сегодняшняя война — «проявление подлинного патриотизма» и нужна она, чтобы «защитить население Донбасса, подвергавшегося издевательствам и притеснению со стороны киевского режима». Дети, по задумке авторов курса, должны осознать и то, что «российские военные — герои».

На сайте остались лишь темы, а также материалы первого урока, который должен пройти сегодня, 5 сентября, и посвящен Дню знаний. На нем, согласно плану, учителя должны объяснить детям, что Россия — «страна возможностей», а еще начать воспитывать «деятельностный патриотизм как ценностно-смысловое отношение к родине».

На методички для этих уроков первыми обратили внимание «Важные истории». Издание писало, что младшим школьникам чиновники собрались прививать любовь к родине с помощью звуков русской природы и изображений русских пейзажей. По мере взросления детям будут объяснять, что настоящий патриотизм — это «готовность защищать родину с оружием в руках», рассказывать о «специальной военной операции», «русских людях» в «ДНР» и «ЛНР» и базах НАТО.

«Верстка» утверждает, что учителям отказались оплачивать эти уроки отдельно, так как это «внеурочная деятельность», при этом чиновники говорят, что занятия обязательны.

Про «патриотизм» в условиях «спецоперации» собрались рассказывать даже детям с ограниченными возможностями здоровья, например, с расстройством аутистического спектра.

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