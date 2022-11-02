Посол Таиланда в России заявил, что королевство может начать прием карт «Мир»
Таиланд надеется, что в ближайшее время в стране заработает российская платежная система «Мир». Об этом сообщил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. По его словам, стороны ведут диалог по реализации этого проекта
Таиланд надеется, что в ближайшее время в стране заработает российская платежная система «Мир». Об этом сообщил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. По его словам, стороны ведут диалог по реализации этого проекта.
«Мы надеемся, что вскоре платежная система «Мир» или альтернативные варианты заработают, и это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами», — сказал господин Вонгсинсават (цитата по ТАСС).
Он отметил, что реализацию этой идеи задержали «текущая финансовая ситуация и действующие ограничения». Посол заявил, что тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы решить этот вопрос.
В сентябре Минфин США предупредил, что введет санкции против иностранных банков, которые обслуживают карты «Мир». После этого российскую платежную систему отказались обслуживать банки Шри-Ланки, Турции и Киргизии. Анкара сообщила, что хочет создать российско-турецкую платежную систему в качестве аналога. Издание РБК накануне писало, что два крупных российских банка установят в «дружественных» странах свои POS-терминалы для приема карт «Мир».