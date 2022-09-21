Три разбойника из Петербурга
Как не имевшие шанса на УДО рецидивисты оказались на войне
Многие из завербованных и отправленных на войну в Украину заключённых практически не имеют шансов на досрочное освобождение: они отбывают уже не первый срок. Издание «Вёрстка» выяснила судьбы трёх наёмников из колонии строгого режима № 7 в Петербурге, запечатлённых на одной фотографии — уже с оружием в руках на фоне баннера ЧВК Вагнера. Все они были приговорены к большим срокам: один до посадки возглавлял банду налётчиков на ювелирные магазины, двое других обворовывали таксистов и автомобили. Один из них, Святослав Матвеев, уже вернулся на родину — в закрытом гробу. Мы побывали на прощании с ним в петербургском крематории.
«Парень был смелый, весёлый, душевный и погиб как герой»
В минувшее воскресенье корреспондент издания пришёл в петербургский крематорий на Шафировском проспекте под видом одного из друзей Матвеева. Вместе с ним на прощании побывало около 20 человек: родственники погибшего в Украине бойца, его друзья и несколько мужчин, очень похожих на представителей криминального мира.
В декабре петербуржцу Матвееву должно было исполниться 29 лет. «Он погиб как герой, отдавая долг родине и обществу», — говорил один из друзей молодого человека, которого хоронили в закрытом гробу.
Церемония прошла быстро, даже скомкано. Несколько дежурных фраз о том, что «парень был смелый, весёлый, душевный и погиб как герой», затем отпевание.
После церемонии к родителям Святослава подошёл неизвестный мужчина с солидным букетом цветов.
Пока неизвестно, где похоронят Матвеева. Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК Вагнера, обещал, что погибших заключённых будут хоронить на Аллеях Героев в их родных городах или рядом с часовней ЧВК в Горячем Ключе — городе на Кубани.
На фронт через Ростов
Журналисты узнали о Святославе Матвееве благодаря групповой фотографии, которую в августе опубликовала глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова.
На баннере написано «Группа Z. Музыканты». Музыкантами называют бойцов ЧВК Вагнера — неформального объединения наёмников, воюющих в Украине и, предположительно, курируемых Пригожиным.
Как рассказала Ольга Романова, запечатлённые на снимке люди отбывали наказание в петербургской колонии № 7 «Яблоневка», которая известна пытками заключённых. На фото мужчины уже на свободе и с оружием в руках.
По словам Романовой, все заключённые с этого снимка отправились на фронт добровольно. Для этого они подписали две бумаги: ходатайство о переводе в Ростовскую область для отбывания наказания и прошение о помиловании на имя президента. В июле 42 заключённых «Яблоневки» покинули колонию и уехали на фронт, говорит Романова. Указов об их помиловании в открытом доступе найти не удалось.
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказывает и о других документах, которые оформляют для отправки завербованных заключённых на фронт. Из России их вывозят на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР по договору о межгосударственном сотрудничестве между ФСИН и местными пенитенциарными ведомствами. Кроме того, на этих осуждённых заводят дела оперативного учёта, чтобы у властей была возможность объявить их беглыми в случае гибели.
«Эти документы составляются для того, чтобы подстраховаться на случай его [заключённого] побега или убийства. Эти документы на руки не передаются, чтобы человек не чувствовал, что он может кинуть кураторов и вербовщиков», — пояснил Осечкин.
Ольга Романова подтвердила, что на опубликованном снимке человек с автоматом, направленным вверх (второй слева), — Святослав Матвеев. По её словам, Пригожин отдаёт особое предпочтение тем, кто, как и он, занимались разбоем. Матвеев вполне соответствовал этим требованиям.
Угонщик из Гатчины
Святослав Матвеев мог пойти по стопам отца, который многие годы посвятил службе государству. Отслужив в Советской армии, Арнольд Матвеев пошёл на работу в управление внутренних дел аэропорта Пулково, а затем — в Северо-Западное УВД на транспорте, следует из его страницы в «Одноклассниках». На одной из фотографий Матвеев-старший позирует на фоне Toyota Camry с мигалкой на крыше. «Работа не волк», — подписал он снимок. Но сын Матвеева не повторил его путь.
В ночь на 11 апреля 2013 года Святослав вместе с другом сел в такси, которое должно было забрать их от ночного клуба в Гатчине. Оба пассажира были нетрезвыми.
Друг Матвеева заснул на заднем сиденье, а Святослав достал из кармана пилочку для ногтей и приставил её к горлу водителя, говорится в приговоре. Молодой человек потребовал отдать ему деньги, приговаривая, что «ему терять нечего» и «многие питерские таксисты им порезаны». Испугавшись, водитель передал все деньги, что были при нём, — три с половиной тысячи рублей. А во время остановки смог сбежать, после чего Матвеев сел за руль и угнал его машину.
Несмотря на отсутствие судимостей, Гатчинский суд назначил Святославу реальный срок — три с половиной года лишения свободы. Всего через четыре года всё тот же Гатчинский горсуд вынес Матвееву новый приговор, гораздо строже.
Святослав вновь пошёл на разбой и действовал проверенными методами, но уже не в одиночку. Вместе с другом Матвеев напал на таксиста: ему брызнули в лицо из газового баллончика и приставили к горлу нож. Затем преступники заклеили потерпевшему рот скотчем, связали руки и забрали кошелёк с деньгами, а также смартфон. После этого водителя пересадили на заднее сиденье, и Матвеев 20 минут ездил на его автомобиле без какой-либо цели, пока машина не заглохла. Похожим образом обошлись и с ещё одним таксистом, только вместо газового баллончика использовали фонарик, которым ослепили водителя. Его руки связали проводами от зарядного устройства и верёвкой. А затем снова похитили деньги и телефон.
Хотя Матвеев в суде полностью признал вину, в этот раз его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за два разбойных нападения и угон машины.
Молодой человек пытался добиться смягчения наказания и подал иск об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. Однако Невский суд Петербурга в иске отказал. Матвеев обжаловал это решение. Шестого сентября апелляцию должен был рассматривать горсуд. И эта инстанция также отказала в иске.
Но Святослав не принимал участия в заседании, потому что к тому моменту уже был мёртв. Об этом сообщила глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова. Эту же информацию подтвердила координатор петербургского отделения организации Анна Клименко со ссылкой на чаты родственников заключённых.
«Святослав погиб [на войне в Украине], будучи участником первой массовой вербовки заключённых [в июле]», — говорит Клименко.
Обстоятельства гибели Матвеева-младшего неизвестны. «Вёрстка» попыталась узнать их у отца погибшего наёмника, но тот отказался от комментариев. А после сообщения журналиста опубликовал пост о предстоящих похоронах и закрыл свою страницу «ВКонтакте».
«Золотоискатель»
«Займись другим, помоги бедным, защити бездомных, не занимайся хернёй. Если я за тебя возьмусь, то пиздец будет тебе», — такое сообщение корреспондент «Вёрстки» получил от знакомой 34-летнего петербуржца Александра Суетова, когда пытался узнать его судьбу.
На опубликованном Романовой снимке мужчина стоит слева — с автоматом, направленным в землю. Его личность «Вёрстка» установила благодаря сервису по распознаванию лиц. Информацию также подтвердили двое знакомых наёмника. Последние годы Суетов провел в той самой колонии строгого режима «Яблоневка».
Восьмого сентября 2017 года мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографию дочери Владиславы, которая появилась на свет в июне. Это был последний снимок в соцсетях мужчины. Меньше чем через три недели он будет задержан как организатор банды, совершавшей разбойные нападения на ювелирные салоны в Петербурге.
Как сообщала пресс-служба судов Петербурга, на счету банды не менее шести разбойных нападений на ювелирные салоны за девять месяцев. Вместе с Суетовым во главе ОПГ из семи человек встал его хороший знакомый Нодар Тухиашвили. Преступления происходили по одному сценарию: бандиты подъезжали к помещению магазина, изучали внутреннюю и прилегающую обстановку, надевали маски и перчатки, а затем совершали нападение. Их не останавливали даже посетители, находившиеся в салоне.
С января по сентябрь 2017 года они похитили украшений на шесть миллионов рублей. При последнем налёте полицейские успели задержать нападавших.
До суда дело дошло только осенью 2019 года. Ещё через год им вынесли приговор: Суетов и Тухиашвили как лидеры группы получили по 10 лет колонии строгого режима. Учитывая срок содержания в СИЗО, Суетов должен был оказаться на свободе только в сентябре 2027 года.
«Знаю, что сидеть ему ещё долго надо было. Там довольно серьёзные статьи были», — рассказала подруга мужчины Анна.
Суетова осудили по шести эпизодам разбоя организованной группой, а в трёх случаях ещё и в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ). То есть за особо тяжкие преступления.
«По закону право на досрочное освобождение по таким статьям появляется лишь после отбытия двух третей срока. То есть подать ходатайство об УДО заключённый мог не раньше весны 2024 года. Сейчас на условно-досрочное освобождение он никак не мог претендовать», — объясняет адвокат сообщества «Первый отдел» Евгений Смирнов.
Но в июле Суетов с остальными героями снимка покинул колонию и отправился на фронт, говорит координатор петербургского отделения «Руси Сидящей» Анна Клименко. Сообщения об этом тоже появились в одном из чатов родственников осуждённых. Один из друзей Суетова утверждает, что у того не было никакого военного опыта, в армии он не служил.
Где конкретно сейчас находится Суетов — неизвестно. По словам Осечкина, завербованным в колониях наёмникам практически не дают возможности позвонить родным и близким, а во время таких звонков тщательно контролируют разговоры, чтобы избежать утечки информации. Но недавно Суетов вышел на связь с одной из своих подруг.
«Он жив, звонил на прошлой неделе. А где он и что делает, мне никто не скажет», — рассказала она. Жена бывшего заключённого прочитала сообщение корреспондента, но не ответила на него.
«Но он же должен сидеть ещё»
«Вёрстка» узнала личность ещё одного заключённого с фотографии. На снимке он стоит вторым справа. На груди у мужчины нашивка с российским триколором и некое слово из пяти букв, похожее на имя Рубен. Знакомые мужчины подтвердили, что его действительно так зовут.
«Есть инфа, но вас я не знаю и говорить, где он, не имею права», — категорично ответил один из собеседников. Другие были более откровенны.
«Да, это Рубен, но он же должен сидеть ещё. Там довольно большой срок, насколько я знаю», — удивилась одна из знакомых наёмника, с которой в соцсетях связались журналисты издания.
В ноябре Рубену Мартиросову исполнится 39 лет. Только за последние семь лет он трижды был судим — за кражи и разбои. В 2015‑м после вооружённого нападения на продавщицу Мартиросов оказался в знаменитой колонии в Сегеже, где до этого сидел экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Мартиросову назначили три с половиной года колонии, но он не отсидел этот срок до конца: уже в 2016 году вышел по УДО.
Спустя три года Мартиросова снова задержали: он разбил стёкла двух автомобилей на парковке и украл оттуда сумки с деньгами. Приговор — два года условно.
А вскоре Мартиросова обвинили в новых преступлениях: разбойном нападении на сотрудниц магазина «Ароматный мир» и ещё двух кражах из машин. В 2021 году он получил 7 лет и 2 месяца колонии. Выйти на свободу Мартиросов мог лишь в июне 2026 года. При этом ходатайств об УДО от него в картотеке Невского суда, который рассматривает иски от заключённых ИК‑7, найти не удалось.
В июле Мартиросов был завербован ЧВК Вагнера и из «Яблоневки» уехал в Украину.
«Самое печальное во всём этом то, что Рубен является уроженцем Горловки. Правда, он давно уехал из нашего города, ещё в нулевых годах», — вспоминает одна из знакомых Мартиросова из украинского города, который с апреля 2014 года контролируется так называемой ДНР.
По словам одного из его друзей, у Рубена в России остались две дочери: «Видимо, поэтому он и отправился на фронт. В колониях, как известно, больших денег не заработаешь».
Жив ли Мартиросов, неизвестно. Он не выходил на связь ни с одним из наших собеседников. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал изданию, что в большинстве случаев погибшие на войне заключённые числятся пропавшими без вести. Их судьба остаётся невыясненной.
Редакция направила запросы в колонию № 7, а также в управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти. Ответов на момент публикации не поступало.