Посещать нельзя отказаться
Начиная с этого учебного года в российских школах детей будут учить патриотизму. Можно ли отказаться от этих уроков
В российских школах начался цикл пропагандистских занятий «Разговоры о важном». На первом таком уроке 5 сентября первоклассникам рассказали, что Путин любит всех детей и ему важно, чтобы они хорошо учились. На следующем занятии школьники должны узнать, что цель войны — «защита населения Донбасса, подвергавшегося издевательствам и притеснению со стороны киевского режима», а «российские военные — герои». О том, что это за уроки, законны ли они, можно ли отказаться от их посещения и чем это грозит разобрался проект «Вот Так».
***
Методичку для учителей подготовило общество «Знание», которое возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Материалы будущих уроков были опубликованы на сайте проекта, но 5 сентября их неожиданно засекретили — журналисты обратили внимание, что все материалы удалены.
Для учителей это 34 часа дополнительной нагрузки в год, однако издание «Верстка» выяснила, что работу им никто не оплатит — средств на это не выделено. Отдельное возмущение вызвал тот факт, что занятия будут проводиться в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (например, с расстройством аутистического спектра).
Руководство школ и чиновники утверждают, что занятия обязательны, общественники настаивают, что от проведения и посещения таких уроков можно отказаться. В частности, движение «Мягкая сила» подготовило шаблон заявления для учителей, которые не хотят вести такие уроки, а канал «Антифонд» вместе с профсоюзом «Альянс учителей» подготовили образец заявления для тех родителей, которые не готовы загружать своего ребенка политизированной информацией.
Могут ли родители и их дети сами решать, посещать эти уроки или нет?
Да. Проще всего не посещать эти уроки. Как объяснила представитель профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова, по этим занятиям не предусмотрено никаких аттестаций, а раз их нет, к ребенку не могут применить никаких санкций.
Статья 44 Закона об образовании закрепляет за родителями право на обучение и воспитание их детей. Это означает, что родители и учащиеся сами могут выбирать дополнительные предметы и дисциплины из предлагаемого школой перечня, говорит руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов.
Что делать, если школа все же заставляет ребенка посещать уроки?
Школы настаивают, чтобы все ученики посещали уроки цикла «Разговор о важном». В этой ситуации возможен только фактический пропуск, считает Мирясова. Для этого можно написать заявление об отказе от уроков или просто их игнорировать.
Совет для самых осторожных родителей. Можно выяснить, в какую программу школа включила эти уроки. Есть основная и дополнительная образовательные программы. Их содержание школа определяет сама. Если эти уроки включены в дополнительную образовательную программу, у ребенка есть право выбора — ходить на них или нет.
Если «Разговор о важном» включен в основную программу, то можно перевести школьника на заочную форму обучения. В таком случае он сможет посещать только часть уроков, а аттестацию проходить как и все остальные. Соответственно, при заочной форме ребенок может теоретически посещать все предметы, кроме одного.
Важно помнить, что в школах официально запрещена любая политическая деятельность, агитация и пропаганда. Это прописано в Конституции (ст. 28 и ст. 29) и в Федеральном законе об образовании (ст. 48). Более того, статья 149 Уголовного кодекса России предусматривает ответственность за принуждение к участию в публичных мероприятиях с использованием должностного положения.
Что будет, если не ходить на эти уроки?
Если ребенок выполняет основную школьную программу и сдает все аттестации, его невозможно привлечь ни к какой ответственности, и никаких последствий для него не будет, кроме морального давления. Исключить ребенка из школы за непосещение этих занятий не могут, и в целом по закону ученика не могут отчислить до 14 лет. Не посещающего эти уроки школьника не могут также оставить на второй год, говорит Мирясова.
Если, несмотря на все аргументы родителей, школа будет настаивать на посещении, можно обратиться в суд. Однако прежде чем прибегать к таким радикальным мерам, Гайнутдинов советует попытаться найти единомышленников среди родителей, создать инициативную группу и вместе вести переговоры с руководством школы.
Может ли учитель сам определять, как ему проводить эти уроки, или отказаться от их проведения?
В большинстве случаев у учителя есть возможность написать свою учебную программу. Главное, чтобы усвоенное ребенком по итогам уроков соответствовало ФГОСу (Федеральный государственный образовательный стандарт. — Ред.). В случае с «Разговорами о важном» учителям предложены методические материалы, требования которых они должны выполнять. Поэтому темы урока они поменять не могут, но могут говорить о тех же вещах по-другому.
Кроме того, учитель может в принципе отказаться проводить эти уроки, написав заявление. Согласно ч. 3 ст. 47 Федерального закона об образовании, учителям гарантирована свобода преподавания и выражения своего мнения, а также свобода от вмешательства в профессиональную деятельность. Указание проводить пропагандистские уроки по заранее подготовленным методичкам нарушает эти свободы.