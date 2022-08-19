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безработица
Иван Якунин
19 августа 2022, 12:19

Безработица пройдется по офисам

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Безработица пройдется по офисам

Кризис на рынке труда в России сильнее всего ударит по «белым воротничкам». В Министерстве труда убеждены, что ситуация с безработицей будет ухудшаться — пик напряженности ведомство прогнозирует на конец года. В связи с этим в правительстве готовят пакет мер поддержки занятости, однако рекрутеры убеждены, что офисным сотрудникам они не помогут.

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Самые панические прогнозы по рынку труда, кажется, не сбылись. Показатель безработицы — правда, по официальным данным — сохраняется на рекордно низкой отметке в 3,9%. Индекс HR-активности, который считает SuperJob, составляет 0,97 пункта. Это означает, что ситуация отличается от других докризисных летних сезонов всего на 3%. Замгендиректора сервиса Rabota.ru Александр Ветерков говорит, что даже предложения по зарплатам остаются на том же уровне: «Количество вакансий не сокращается — мы видим даже прирост по сравнению с весной. Компании меняют форму оплаты труда, когда гарантированная часть уменьшается, увеличивается переменная составляющая, премиальная. Если говорить о совокупной заработной плате, то прогноз, согласно которому в этом году она вырастет примерно на 5-7%, сбывается. В IT-сегменте продолжается рост зарплат и предложений примерно на 10-15% относительно даже не прошлого года, а весны».

Однако есть один нюанс: все показатели, которые считают «среднюю температуру по больнице», основаны в основном на рабочих специальностях. Продавцы в магазинах, слесари на заводах по-прежнему востребованы, более того, к осени, когда все вернутся из отпусков, спрос на них только вырастет. Чего не скажешь об офисных сотрудниках. Минэкономразвития публично предупреждало, что безработица начнет расти после лета, когда объявившие об уходе иностранные компании окончательно закроют представительства и специалисты окажутся на рынке труда.

Тревожные сигналы уже есть, говорит главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина: «Если говорить про категорию синеворотничковых ролей, линейных, например, продавцов и так далее, на фоне жесточайшего дефицита этих людей на них это практически никак не отразится. Что касается «белых воротничков», в любой кризис традиционно в первую очередь страдают именно они. Основной рост напряженности в мае мы фиксировали именно по ним. Если зимой на рынке труда будут сложности, то сначала они отразятся на категории беловоротничковых ролей».

В марте, как рассказывали в Минтруде, было 60 тыс. сотрудников, «намеченных к высвобождению». Сейчас под угрозой увольнения больше 300 тыс. человек. А новых вакансий для них не появилось, рассказывает руководитель карьерной практики в «Лаборатории карьеры» Алены Владимирской Анна Алфимова: «Количество кандидатов увеличивается, в связи с чем конкуренция тоже значительно выше. Российские компании не готовы в таком же объеме финансировать вознаграждение через премиальные, поэтому в среднем его уровень снизится. Естественно, большой спрос на весь технологический блок, задачи, связанные с GR, логистику. Люди, которые умеют оптимизировать процессы — и операционщики, и финансисты. Еще сюда можно отнести продажи, но не для всех индустрий. Все, что касается бэка — маркетинг, HR, — в этой части большинству придется потолкаться локтями».

Прежде Минтруд прогнозировал, что безработица в этом году будет на уровне прошлого, то есть около 5%. Фатальным это назвать сложно — в пандемию было 6%. Однако теперь ведомство признало, что последствия окажутся долгосрочными — наблюдать сокращение рынка труда «белые воротнички» будут и в 2023 году. И вряд ли с этим помогут бороться «региональные программы по организации профессионального обучения», которые Минтруд подготовил в качестве ответа на угрозы.

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