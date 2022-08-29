До конца года без работы останутся 200 000 россиян
В ближайшем квартале работу рискуют потерять почти 200 000 россиян. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, призвав правительство помочь людям с занятостью
В ближайшем квартале работу рискуют потерять почти 200 000 россиян. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, призвав правительство помочь людям с занятостью.
«Скрытая безработица у нас также есть. Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал. О каждом из них нам нужно подумать. Здесь мы должны, может быть, провести еще ряд совещаний, чтобы снивелировать эти риски, помочь людям найти работу и адаптироваться к ситуации, если какое-то из предприятий закрывается», — сказал глава кабмина.
По словам премьера, правительство еще полтора года назад просчитало варианты, связанные с возможной безработицей, были сформированы программы, в бюджете предусмотрены расходы, чтобы нивелировать любые риски, связанные с потерей работы.
Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что не видит существенных признаков ухудшения ситуации с безработицей. Тем не менее, он признал ситуацию при которой остановившие работу или ушедшие из России из-за войны в Украине предприятия переводят работников в простой. По его словам, наиболее высок риск увольнения занятых в двух отраслях: в машиностроительном производстве, где спад составил 10-17%, и в химическом, спад в которой составил 9-10%.
«Существуют риски высвобождения занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы: неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее. Где-то максимальное количество, где-то это 200-300 тысяч человек», — добавил зампред.
Согласно оценкам специалистов Йельского университета, более 1000 компаний публично объявили о добровольной приостановке операций в России. Объем дохода этих компаний в России и объем инвестиций этих компаний в страну в совокупности превышают $600 млрд и равняется 40% ВВП. В зоне риска оказались более 5 млн россиян, которые работают в этих компаниях и российских предприятиях, которые их обслуживают.