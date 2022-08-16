Раздать патроны

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Владимир Путин предложил государствам Латинской Америки и Азии российское оружие
Российская Федерация готова предложить современное оружие партнерам из Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом заявил Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022». Ранее СМИ сообщали, что Россия покупает беспилотники у Ирана. Кроме того, утверждалось, что российское вооружение содержит западные компоненты, которые не должны попадать в страну из-за санкций.
Владимир Путин заявил, что Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества в мире. Несмотря на санкции, этот процесс не остановился, дал понять российский президент. Он сообщил, что у РФ осталось «множество союзников и партнеров» на разных континентах. «Это государства, которые не прогибаются под так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», — объяснил он.
«Мы дорожим дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки. Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», — объявил Путин.
Российский президент не уточнил, о каких именно странах идет речь. При этом известно, что с российскими властями сотрудничают представители Беларуси, Северной Кореи, Сирии и Эритреи. Они проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей нападение на Украину. Партнерские отношения с РФ сохранили также Армения, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, ЮАР и Таджикистан. Они воздержались от голосования в ООН.
Владимир Путин сообщил о количестве «друзей России». Он заявил, что на форум «Армия-2022» прибыли представители 37 государств мира. Организаторы мероприятия называли другие цифры. Заместитель министра обороны РФ Павел Попов 20 августа сообщал, что в Россию приедут представители 72 государств. На сайте форума говорится о 15 странах-участницах.
«Высокая эффективность»
Выступая на форуме, Владимир Путин прорекламировал российское оружие. «Во всем мире оно ценится за надежность, качество, а главное — высокую эффективность. Практически все применялось во время реальных боевых действий», — сказал он. Его слова согласуются с ежедневными заявлениями Минобороны. Представители ведомства утверждают, что российская армия применяет в основном высокоточное оружие, которое уничтожает только военную инфраструктуру. Однако украинские власти показывают, что российские ракеты в итоге попадают в жилые дома и другие гражданские объекты. Некоторые из них, как например торговый центр в Кременчуге, действительно находились вблизи военных заводов.
По данным экспертов Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), значительная часть современного российского оружия содержит западные компоненты. 70% военных товаров были произведены в США. Экспортировать такие компоненты и ранее было запрещено из-за санкций, связанных с аннексией Крыма, однако экономические ограничения были ужесточены только после полномасштабного нападения на Украину.
Известно, что Россия сама закупает вооружение у третьих стран. Журналисты телеканала CNN сообщали, что россияне учатся использовать иранские беспилотники. По информации журналиста Элайджи Магнера, страны подписали контракт на поставку 1 тыс. единиц БПЛА. Их уже опробовали в Украине.
Форум «АРМИЯ-2022»
Мероприятие проходит в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа. Отдельные площадки форумов появились в других регионах. Во время мероприятия, как сообщил Владимир Путин, более 1,5 тыс. организаций военно-промышленного комплекса представили около 28 тыс. современных образцов продукции военного и двойного назначения.
Во время форума продемонстрировали робота-собаку с гранатометом, иранские миниганы, беспилотные внедорожники «Урал», бронеавтомобиль с парашютами и макет российской орбитальной станции.