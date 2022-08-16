На форуме «Армия-2022» открыли стенд с бюстами Путина, Сталина и Берии, сделанными заключенными
Речь о стенде ГУФСИН по Челябинской области, на котором выставлена продукция колоний региона — бюсты лидеров СССР и России
Речь о стенде ГУФСИН по Челябинской области, на котором выставлена продукция колоний региона — бюсты лидеров СССР и России.
На стенде можно было купить позолоченный бюст Путина и обычный — Сталина, оба стоили по 12 тысяч рублей. Среди других исторических личностей, оказавшихся на стенде рядом с Путиным, — Ленин, Берия и Чапаев.
Самым дорогим оказался бюст Чапаева — 25 тысяч рублей. Представитель стенда объяснил это материалом – статуэтка красного командира была вылита из бронзы, а Путин со Сталиным — из сплава «чугун-алюминий».
Всего на форуме «Армия-2022», согласно данным его сайта, было пять стендов региональных УФСИН.
На открытии форума побывал и сам Владимир Путин. В своей речи он отметил, что оружие, разрабатываемое в России, «на годы, а может быть, и на десятилетия опережает зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходит их».
Комментируя накануне речь Путина, агентство Reuters писало: «Войска, отброшенные от двух крупнейших городов Украины и медленно продвигающиеся в восточных областях с большими потерями, до сих пор оказались неубедительной демонстрацией возможностей российской военной промышленности». Еще более категоричен старший преподаватель кафедры изучения войны в Королевском колледже Лондона Рут Дейермонд (его также цитирует Reuters). По его словам, война стала катастрофой для авторитета российских военных, их действия были очень плохой рекламой возможностей российского оружия.