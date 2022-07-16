Нелетная профессия
«Аэрофлот» избавляется от бортпроводников из-за санкций
Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» избавляется от бортпроводников из-за санкционных потерь. Дочерняя а/к «Россия» закрыла отделение бортпроводников в Екатеринбурге, его численность составляет примерно 80 сотрудников. Как стало известно изданию The Insider, в головном «Аэрофлоте» тоже стремятся избавиться от кадров. По словам сотрудника авиакомпании, напрямую бортпроводников не увольняют, однако создают условия, чтобы люди уходили сами и массово. Многие хотят переехать из России.
«Меньше рейсов — меньше денег»
Авиакомпания «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») приняла решение закрыть отделение бортпроводников в Екатеринбурге, в котором трудилось около 80 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина», информацию подтвердили в пресс-службе «России». Избавляются от бортпроводников не только в Екатеринбурге. Как сообщил The Insider сотрудник «Аэрофлота», официально массовых сокращений в депаптаменте бортпроводников у компании нет. Однако, есть стимуляция к увольнению.
«Сейчас «Аэрофлот» получил деньги от государства и предлагает сотрудникам от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от стажа (10 лет и больше), написать заявление по собственному желанию для выхода на пенсию. Участились проверки работы бортпроводников: заполнение документации, внешний вид, контроль остатков товарно-материальных ценностей после рейса».
По словам собеседника, в Департаменте обслуживания на борту провели реструктуризацию: из 11 смешанных отделений сделали два отделения бортпроводников для бизнес-класса, четыре — для экономического.
«Многие начальники и их замы в отделениях потеряли работу и, насколько я знаю, их уволили, а не сократили, — говорит сотрудник авиакомпании. — Многих сотрудников отправили в дополнительные отпуска. Авиация переживает второй кризис за последнее время, и в плане персонала будет поступать так же как в прошлый раз. Многие люди, потеряв в финансах, уйдут сами, кого-то к этому подтолкнут. Думаю, что пик увольнений придется на конец осени, когда закончится сезон отпусков и сократится налет. Когда, а вернее, если ситуация с полётами начнёт налаживаться, «Аэрофлот» начнет снова набирать персонал и частично брать бывших сотрудников, пожелавших вернуться, как это было в пост ковидную оттепель. Факторы кризиса очевидные: санкции, закрытое небо, меньше рейсов, меньше денег. За стоянку тех самолетов, что стоят в консервации, надо платить большие деньги».
По словам сотрудника «Аэрофлота», «настроения сотрудников сейчас имеют всю палитру оттенков настроений». Некоторые считают, что «даже если все потонут, государство спасет “Аэрофлот”», есть те, кто постоянно читает новости с начала войны и постоянно находится в панике, есть те, кто глубоко впал в профессиональное выгорание и ничего хорошего уже не ждет.
«Тяжелее всего тем, у кого есть ипотеки или съемное жилье, — отметил источник. — Бортпроводники живут на прогрессивной шкале оплаты труда с мизерным окладом. Сокращение налета в 20-30 часов сильно бьет по карману. Ситуацию спасает лишь недавняя индексация зарплаты, которую компания предприняла в конце 2021 года из-за значительного оттока бортпроводников в авиакомпании с более высоким уровнем оплаты труда. Многие коллеги в виду последних событий рассматривают не только увольнение, но и переезд из страны. Плюрализма мнений в компании, да и в государстве сейчас быть не может. Всем несогласным со спецоперацией указывают на дверь».
Кроме того, говорит источник, глава Минтранса Виталий Савельев уже давно пытался протащить отмену надбавки за вредные условия труда у бортпроводников. Сейчас у этой истории очередной виток. «Если вредность отменят, из компании побежит много людей, это единственное, что многих держало в авиакомпаниях последние годы».
На чем летать
Непростая ситуация у «Аэрофлота» и с самим авиапарком. По словам собеседника, летать россиянам придется на том, что осталось в авиапарке из зарубежных самолетов, однако, как они будут обслуживаться — открытый вопрос, на который никто не знает ответ, так как запчасти в Россию больше не поставляются. Кроме того, у «Аэрофлота» большой опыт эксплуатации Sukhoi Superjet, однако эти самолеты значительно уступают зарубежным аналогам: чаще ломаются и расходуют больше топлива.
«”Сухие” передали авиакомпании «Россия», государство до сих пор платит компенсации его эксплуатантам. МС-21 также требует импортозамещения и до сих пор не поступил в серийное производство, про остальные самолеты пока и говорить нечего, там пока лишь ведутся разговоры, когда дойдет до дела, может пройти и пять и 10 лет. Кроме того, по поводу производства дальнемагистральных самолетов, — у Боингов-777, Airbus A330 и A350 конкуренции нет».
Однако власти обещают другое. Российский премьер Михаил Мишустин в июне заявил, что авиакомпании к 2030 году получат тысячу отечественных самолетов. По его словам, на эти цели в ближайшие семь лет выделят 770 млрд рублей. Должно быть построено порядка 140 воздушных судов SSJ New, 270 МС-21-310, по 70 бортов Ил-114-300 и Ту-214. Также он подписал соответствующее распоряжение.
Как рассказал The Insider авиационный эксперт, пожелавший остаться анонимным, план абсолютно не реалистичный.
«За последние 15 лет ни одно обещание властей и авиапроизводителей не было выполнено точно и в срок. Обещание делать по 70 и 50 суперджетов в месяц не выполнено. Обещание делать по 20... 30... 50 МС-21 не выполнено. Обещание делать 60% суперджетов на экспорт и 40% на внутренний рынок не выполнено. Обещание сделать на основе суперджета семейство не выполнено. Сроки запуска МС-21 в сертификацию и эксплуатацию не выполнены. По проекту ШДМС <широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, проект CR929 — The Insider>, который мы делаем вместе с Китаем, сорваны все сроки. В 2021 году должен был быть уже первый полет, в итоге самолёта не то, что нет ещё в железе, даже крупные узлы ещё не начали собирать. 1000 самолётов до 2030 года в условиях санкций в РФ это что-то из области фантастики».