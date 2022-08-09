«Аэрофлот» начал разбирать свои самолеты на запчасти из-за санкций
Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» начали разбирать свои самолеты ради запчастей, которые они больше не могут купить в связи с санкциями
Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» начали разбирать свои самолеты ради запчастей, которые они больше не могут купить в связи с санкциями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.
По словам одного из собеседников агентства, на данный момент «Аэрофлот» разобрал как минимум один самолет Sukhoi Superjet 100 и один Airbus A350 (он был «почти новым», подчеркнул источник). Также оборудование сняли с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320.
Какие самолеты начали разбирать другие российские авиакомпании, Reuters не уточняет.
По данным сервиса Flightradar, с конца июля «Аэрофлот» не эксплуатирует около 50 своих самолетов. Три из семи принадлежащих компании лайнеров Airbus A350 (в том числе один самолет, который сейчас разбирают на запчасти) не взлетали уже около трех месяцев, пишет Reuters.
В конце февраля Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам.
В мае агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на оценку экспертов, что к концу лета «Аэрофлоту» придется начать разбирать свои самолеты на запчасти из-за нехватки комплектующих для лайнеров Boeing и Airbus.
В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что, по расчетам министерства транспорта, российские авиакомпании смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.