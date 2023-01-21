Президент Молдовы не исключила пересмотра нейтралитета Республики и вступление в военный блок
Молдавия в связи с военными действиями в Украине обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок. Об этом в интервью Politico сказала президент республики Майя Санду
Молдавия в связи с военными действиями в Украине обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок. Об этом в интервью Politico сказала президент республики Майя Санду.
Отвечая на вопрос о возможном вступлении страны в НАТО, Санду заявила, что Кишинев пока обдумывает свой следующий шаг, а также необходимость поправок к Конституции.
«Сейчас идет серьезное обсуждение нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса», — сказала молдавский лидер. «И если в какой-то момент мы, как нация, придем к выводу, что нам необходимо изменить наш нейтральный статус, это должно произойти через демократический процесс», — отметила она.
Нейтральный статус республики закреплен в ее Основном законе. Согласно ст. 11 Молдавия провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения у себя вооруженных сил других государств. Весной 2016 года молдавский парламент принял декларацию «О принципе незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета Республики Молдова». В документе декларируется, что постоянный нейтралитет страны является «не только проявлением мирного и дружественного характера существования и развития» государства, но и «осознанной необходимостью, гарантией сохранения мира и стабильности как внутри Республики Молдова, так и в регионе в целом». При этом оспаривание этого статуса или попытка его упразднить «не могут быть расценены иначе как прямая атака на Конституцию, на мир и спокойствие» в стране и на безопасность ее граждан. В нейтральном статусе Молдавии была заинтересована Россия.
Как отмечает Politico, в своем ответе Санду постаралась не упоминать НАТО из-за предостережения Москвы от дальнейшего военного сотрудничества между Кишиневом и западными странами.
В конце декабря заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупреждал, что «активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах <...> в большей степени подрывает безопасность самой Молдавии». По его словам, «безрассудное накачивание» того или иного государства западными вооружениями или размещение там натовских сил «приближает к катастрофе». В пример он привел «печальный опыт Украины». В Кишиневе в ответ напомнили, что Молдавия — «мирное и нейтральное государство» и что нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию и безразличие к тому, что происходит в мире.