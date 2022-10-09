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В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
Молдова
09.10.2022 14:58

Молдавия из-за объявленной в России мобилизации изменила протоколы безопасности

Ранее МИД Молдавии сообщил, что около 1200 граждан Молдавии, проживающие в России, обратились в консульство с просьбой о помощи для возвращения на родину

Молдавия из-за объявленной в России мобилизации изменила протоколы безопасности

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что протоколы безопасности после объявления мобилизации в России были адаптированы. По его словам, это сделали для того, чтобы не допустить в страну людей с «недобрыми намерениями».

«Речь идет о наших гражданах, которые имеют двойное гражданство, и есть опасность, что их призовут на военную службу, многие пытаются вернуться домой. В то же время наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения»,— сказал Игорь Гросу журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее МИД Молдавии сообщил, что около 1200 граждан Молдавии, проживающие в России, обратились в консульство с просьбой о помощи для возвращения на родину. Это произошло после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября.

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