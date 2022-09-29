Меню
Казахстан
RU / SE
Польша создаст сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
Казахстан
29.09.2022 01:05

Президент Казахстана назвал ситуацию в России безнадежной

Касым-Жомарт Токаев пообещал россиянам, которые бегут в Казахстан, обеспечить безопасность. Им будет оказана помощь, однако они не получат никаких преференций

Президент Казахстана назвал ситуацию в России безнадежной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил, что многие россияне вынуждены уезжать из своей страны из-за сложившейся безвыходной ситуации. Казахский лидер пообещал позаботиться о них и обеспечить таким людям безопасность. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Казахстан.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — заявил Токаев.

Казахский лидер отметил, что Астана намерена поддерживать добрососедские отношения с РФ, вспомнив народную пословицу которая гласит: «добрые отношения с соседями – залог спокойствия». В этом контексте Токаев отметил, что в сложившейся непростой ситуации необходимо проявить человечность, терпение и организованность, но в то же время, подчеркнул, что приезжающим из-за рубежа не будет никаких преференций.

«Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — сказал казахский президент.

Токаев также напомнил присутствующим, что Казахстан сохраняет и будет сохранять нейтральную позицию в отношении вооруженных конфликтов. По его словам, для Астаны важны прежде всего территориальная целостность и благополучие казахского народа, поэтому руководство страны не должно идти на поводу у провокаторов.

«В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны. Это очень важная задача и главная цель для нашей страны и лично для меня», – подчеркнул Токаев.

Напомним, на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации многие российские граждане пытаются выехать из страны. 28 сентября стало известно, что на границе Оренбургской области и Казахстана россияне строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов 27 сентября заявил, что казахская сторона обязалась выдавать РФ российских граждан, которые будут объявлены в розыск за уклонение от мобилизации. По его словам существуют двусторонние договоренности в вопросе экстрадиции преступников и обмену осужденных.

Материалы по теме
Российский шоумен Семен Слепаков уехал из России
Возле КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт
Премьер Казахстана поручил содействовать регистрации въезжающих в страну россиян
Сейчас на главной
Российский шоумен Семен Слепаков уехал из России
иммиграция
Российский шоумен Семен Слепаков уехал из России
Бывший резидент Comedy Club и известный российский шоумен, продюсер и исполнитель Семен Слепаков покинул РФ и отправился в Израиль. Ранее он записал антивоенную песню «Не все так однозначно»
На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно, стороны обвиняют друг друга в обстрелах
нагорный карабах
На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно, стороны обвиняют друг друга в обстрелах
Министерства обороны Армении и Азербайджана в среду снова заявили об обстрелах со стороны друг друга, в результате чего есть раненый и погибшие
Краков объявил персоной нон грата соучредителя Pink Floyd из-за заявлений об Украине
Польша
Краков объявил персоной нон грата соучредителя Pink Floyd из-за заявлений об Украине
Городской совет Кракова в среду принял резолюцию «о признании лиц, поддерживающих кремлевский режим, персонами нон грата в Кракове» - в частности соучредителя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС
Президенты Турции и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер предложил господину выступить посредником для создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
В Конгрессе предложили запретить федеральным чиновникам США владеть и торговать акциями
Конгресс США
В Конгрессе предложили запретить федеральным чиновникам США владеть и торговать акциями
Конгрессмены США от Демократической партии представили законопроект, который запретит федеральным чиновникам владеть или торговать акциями и фьючерсами
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
мобилизация
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва по мобилизации для отцов трех и более несовершеннолетних детей. Законопроект размещен на портале Госдумы
Президент Казахстана осудил глав государств, долго возглавляющих свои страны
политика
Президент Казахстана осудил глав государств, долго возглавляющих свои страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, которое можно трактовать как завуалированную критику Владимира Путина
Зеленский считает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием
владимир зеленский
Зеленский считает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием
Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому не имеет права обладать ядерным оружием, считает президент Украины Владимир Зеленский
Авторская колонка
Баранья покорность
Сейчас появилось много разных комментариев про ход мобилизации - среди прочего, про то, как покорно во многих регионах люди идут в военкоматы, соглашаясь и участвовать в преступной войне, и рисковать, и сильно, увечьями и бессмысленной смертью
Сонин Константин
Алексей Данилов: Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия
война в украине
Алексей Данилов: Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия
Секретарь СНБО сообщил, что в ближайшее время будет обнародована детальная инструкция для граждан на случай нанесения ядерного удара по Украине
ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на «Северный поток»
Германия
ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на «Северный поток»
По информации ряда европейских СМИ, в немецком Бундесвере есть мнение, что утечка газа могла быть спровоцирована взрывом. Взрывчатку на трубах могли установить водолазы
«Северный поток» утонул тихо
северный поток
«Северный поток» утонул тихо
Впервые за время конфликта на Украине серьезно повреждена стратегическая трансграничная инфраструктура — морские газопроводы общей мощностью 110 млрд кубометров. Хотя оба газопровода в момент аварии не использовались, в них были сотни миллионов кубометров технологического газа
Авторская колонка
«Праздничного настроения не наблюдается»
С мест рапортуют о завершении волеизъявления жителей ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Согласно данным экзитполов, жители поддержали вхождение данных регионов в состав Российской Федерации. Ожидается, что официальные итоги подведут в ближайшее время
Дризе Дмитрий
Латвия объявила режим ЧП на границе с Россией из-за мобилизации
латвия
Латвия объявила режим ЧП на границе с Россией из-за мобилизации
Правительство Латвии объявило о введении режима чрезвычайного положения в граничащих с Россией районах страны. Он начнет действовать с 28 сентября и продлится как минимум 3 месяц
«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских каналов с 5 октября
телевидение
«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских каналов с 5 октября
«Билайн Казахстан» перестанет транслировать 15 российских телеканалов, в том числе «Первый канал СНГ» и «Россия-24», на всех своих платформах. Они станут недоступны для клиентов компании с 5 октября
Украина запретила экспорт товаров в Россию на законодательном уровне
Правительство Украины полностью запретило экспорт товаров на территорию России до прекращения военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины
Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на водку и коньяк
алкоголь
Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин предложил поднять минимальные цены на алкоголь. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов
Возле КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт
иммиграция
Возле КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт
МВД республики Северная Осетия сообщило, что из-за больших очередей разрешило пеший переход на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Также там в ближайшее время развернут мобильный пункт военкомата