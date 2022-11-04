Комитет Палаты представителей по иностранным делам Чехии назвал нынешний российский режим террористическим
Комитет по иностранным делам Чехии «в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим»
Комитет по иностранным делам Чехии «в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим», — говорится в четвертом пункте резолюции. Депутаты осудили российскую агрессию в Украине и особенно удары по гражданскому населению, гражданским объектам и ключевой инфраструктуре.
Они заявили, что основной целью последней волны атак стали правительственная и энергетическая инфраструктура на значительной части Украины, а жертвами стали десятки мирных жителей. По словам депутатов, теракты вызывают ограничения или перебои с подачей электроэнергии, воды или тепла в ряде регионов и создают угрозу для мирного населения.
«Обстрелы и размещение воинских частей в районе Запорожской АЭС представляют угрозу для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и необоснованные обвинения Украины, планирующих применить оружие массового поражения, представляют собой опасную эскалацию напряженности и угрозу общеевропейской безопасности», - согласились депутаты.
В резолюции комитет далее заявляет, что Россия отказывает украинскому народу в праве на собственную идентичность и независимое существование. По мнению депутатов, действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности, а виновные в них должны быть наказаны.
Комитет также поддерживает усилия министра иностранных дел Яна Липавски (Пираты) по созданию специального трибунала для судебного преследования за преступление агрессии, а также расследование под руководством Международного уголовного суда, которое приведет к судебному преследованию военных преступлений и преступления против человечности.
Депутаты также призвали международное сообщество неустанно поддерживать Украину и выразили поддержку и благодарность правительству за гуманитарную, экономическую, политическую, дипломатическую или военную помощь подвергшейся нападению стране. Они также поддержали усилия чешской дипломатии по пересмотру отношений с Россией.