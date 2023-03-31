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Война с Украиной отбросила российскую экономику на 4 года назад
Европа
31.03.2023 22:28

Евросоюз начал операцию по привлечению Китая на сторону Украины

Целая серия визитов европейских руководителей в Пекин должна побудить китайское руководство шире взглянуть на конфликт в Украине и перестать явно поддерживать одну из его сторон

Евросоюз начал операцию по привлечению Китая на сторону Украины

Целая серия визитов европейских руководителей в Пекин должна побудить китайское руководство шире взглянуть на конфликт в Украине и перестать явно поддерживать одну из его сторон, пишет издание The Moscow Times. Отношения с Европой, прежде всего в сфере технологий и экономики, важны для Китая на фоне все возрастающего противостояния с США.

Первым с председателем КНР Си Цзиньпином встретился в пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес. Он призвал китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, если Пекин хочет играть какую-то роль в процессе мирного урегулирования, рассказал Санчес журналистам после встречи: «Мы все хотим мира, но мы хотим, чтобы этот мир был справедливым и долговечным. Чтобы так было, он должен быть основан на позиции страны, которая подверглась нападению».

Испания вместе с Евросоюзом поддерживает предложенную Зеленским несколько месяцев назад формулу окончания войны из 10 пунктов (включая деоккупацию и вывод российских войск), китайский же план урегулирования заморозит конфликт, оставив России захваченные территории, заявил Санчес.

Си сказал ему, что необходимо создать «сбалансированную, эффективную и устойчивую конструкцию безопасности в Европе» через диалог по урегулированию кризиса в Украине, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Более чем за год войны Си Цзиньпин, по словам Зеленского, ни разу с ним не общался. Перед недавним визитом Си в Москву появились сообщения, что китайский лидер затем может поговорить с украинским по телефону, однако с тех пор никакой информации об этом не было. На этой неделе Зеленский в интервью AP прямо пригласил Си посетить Украину. На регулярной пресс-конференции 29 марта представитель МИД Китая Мао Нин на дважды заданный вопрос об этом приглашении (от «РИА Новости» и AP) ответила одной фразой: «Китай поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Украину». На вопрос, получил ли Пекин официальное приглашение от Зеленского, она ответила: «Я об этом не знаю».

Вслед за Санчесом на следующей неделе на встречу с Си приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Макрон говорил, постарается убедить китайское руководство помочь прекратить начатую Россией войну. Фон дер Ляйен в четверг заявила, что позиция Китая по вопросу «войны Путина будет определяющим фактором при выстраивании отношений между ЕС и Китаем». Председатель ЕК сказала, что ЕС стоит занять более жесткую позицию по отношению к Китаю, и впервые дала понять, что Брюссель может перестать рассматривать возможность заключения с ним торгового соглашения. Оно было согласовано в 2020 г., но затем застряло в Европарламенте, после того как Китай ввел санкции против некоторых депутатов.

Между тем, отношения с ЕС важны для Китая, который надеется на развитие экономического сотрудничества с Европой. Его отношения с США становятся все более конфронтационными, это уже привело к запрету на поставки в Китай современных американских технологий, включая чипы. Вашингтон призывает ЕС действовать таким же образом.

Именно во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин прошлой осенью Си Цзиньпин впервые публично заявил о неприемлемости ядерной риторики Москвы. Неделю назад ведущий китайский дипломат Ван И заявил дипломатическому советнику Макрона: «Прекращение огня, остановка войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой».

К самому конфликту Пекин «равнодушен», считает Александр Габуев, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир: «Что он хочет предотвратить, так это катастрофическое поражение России, которое может угрожать власти Путина».

«Цель Си Цзиньпина – не Россия или Украина, а Западная Европа, – считает Дэнни Рассел, вице-президент Института политики азиатского общества и бывший заместитель госсекретаря США (цитата по The New York Times). – Он пытается организовать дело так, чтобы в глазах немцев и французов он дал шанс [на мирное урегулирование в Украине]».

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