Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
Словакия отказалась от МиГ-29, договорившись о поставках американских F-16. До того, как они будут поставлены, воздушное пространство страны будут патрулировать самолеты Чехии
Правительство Словакии одобрило решение об отправке Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом в твиттере написал премьер-министр страны Эдуард Хегер.
«Правительство Словакии только что одобрило отправку 13 истребителей МиГ-29 в Украину! Обещания должны выполняться, и когда [президент Украины Владимир Зеленский] попросил больше оружия, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое», – отметил он.
Словакия отказалась от МиГ-29, договорившись о поставках американских F-16. До того, как они будут поставлены, воздушное пространство страны будут патрулировать самолеты Чехии. Таким образом, Словакия станет второй страной, которая отправляет Киеву истребители, которые с прошлого года просят украинские власти.
В посольстве России в Братиславе заявили, что передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружения и военной техники третьим государствам без разрешения страны-производителя.
Польша в течение ближайших дней обещает направить Украине четыре истребителя советского производства МиГ-29 и продолжить поставки такой техники в будущем. Всего Польша собирается передать Киеву 10 таких самолетов.
Истребители МиГ-29 уже используются украинскими ВВС. В справочнике World Air Forces 2022 сказано, что до войны в Украине насчитывался 51 такой самолет с учетом учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Достоверно известно о гибели как минимум 18 из них, их обломки попали на фотографии и видео. Реальные потери могут быть выше.
Вопрос поставки истребителей F-16 обещали рассмотреть власти Нидерландов, если Киев направит соответствующий запрос. Премьер Великобритании Риши Сунак ранее обещал начать обучение украинских пилотов уже весной и поручил министру обороны изучить возможность поставок Киеву боевых самолетов. В США оцениваются навыки украинских пилотов – чтобы понять, сколько им потребуется времени для того, чтобы научиться управлять различными военными самолетами, включая F-16.