ЕС может принять решение о совместных закупках оружия для Украины 20 марта
Вопрос о совместных поставках обсуждался в Стокгольме 8 марта на неформальной встрече министров обороны ЕС. Все страны-участницы едины во мнении, что необходимо двигаться вперед, однако отдельные вопросы требуют доработки
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ожидает принятия решения странами Евросоюза (ЕС) по совместным закупкам оружия для Украины 20 марта. В этот день планируется встреча министров иностранных дел и обороны в Брюсселе.
«Мое намерение — достичь соглашения о пакетном решении 20 марта в преддверии саммита ЕС 23–24 марта»,— говорится в заявлении Жозепа Борреля, опубликованном на сайте внешнеполитической службы.
Глава европейской дипломатии отметил, что вопрос о совместных поставках обсуждался в Стокгольме 8 марта на неформальной встрече министров обороны ЕС. Все страны-участницы едины во мнении, что необходимо двигаться вперед, однако отдельные вопросы требуют доработки, рассказал Жозеп Боррель.
Он напомнил о плане из трех шагов, предложенном в Стокгольме. В первую очередь необходимо обеспечить поставку Украине артиллерийских снарядов из запасов стран ЕС, а затем реализовать их совместную закупку для восполнения недостатка.
«Совместно закупая, мы сможем снизить стоимость каждого снаряда и сроки доставки, на это нужно выделить еще €1 млрд из Европейского фонда мира», — говорится в заявлении. Кроме того, Жозеп Боррель предложил открыть новые производственные линии и заводы для выпуска боеприпасов. Тем самым, считает он, ЕС сможет обеспечить потребности Украины.
Всего Жозеп Боррель предлагал направить €2 млрд в Европейский фонд мира, средства которого используются для оплаты поставок оружия Украине. ЕС это решение одобрил. С 24 февраля 2022 года Евросоюз направил Украине €49 млрд финансовой помощи, из этой суммы на военную помощь пришлось €3,6 млрд. По данным Financial Times, с начала спецоперации ЕС отправил Украине 325 танков, 200 реактивных систем залпового огня, более 1 тыс. дронов.