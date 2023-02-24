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24.02.2023 01:50

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Украины

Документ, в частности, призывает Россию вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ», а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Украины

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Документ, в частности, призывает Россию вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ», а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. Резолюцию поддержала 141 страна, 32 воздержались. Против выступили семь стран — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея.

В резолюции говорится, что Генассамблея призывает страны-члены ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с уставом ООН». ГА ООН также подтверждает свою приверженность единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. В резолюции Россию предостерегает от атак на гражданские объекты Украины, включая жилые дома, школы и больницы. Этот документ, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не носит обязательного характера.

Генассамблея ООН не приняла предложенные делегацией Белоруссии две поправки в текст резолюции. В частности, Минск предлагал убрать из документа призыв о выведении российских вооруженных сил, но предполагал оставить призыв к прекращению боевых действий. Кроме того, Белоруссия хотела добавить призыв начать мирные переговоры, а также призвать страны-члены ООН «воздержаться от отправки оружия в зону конфликта».

Спецсессия ООН, посвященная годовщине ввода российских войск на Украину, состоялась вчера, 23 февраля. Председатель ГА ООН, венгерский дипломат Чаба Кёрёши по-русски обратился к России, назвав ее важнейшим членом ООН, и призвал ее к возвращению на «путь сохранения мира» и к «прекращению агрессии». Господин Кёрёши выразил мнение, что «военные решения не положат конец этой войне». Генсек ООН Антониу Гутерриш считает перспективы мира в российско-украинском конфликте мрачными.

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