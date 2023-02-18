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Европа
18.02.2023 22:19

В ближайшие месяцы Украина получит столько же оружия, сколько за весь предыдущий год

Наступило время для западных союзников удвоить военную поддержку Украины, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности

В ближайшие месяцы Украина получит столько же оружия, сколько за весь предыдущий год

Наступило время для западных союзников удвоить военную поддержку Украины, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. «В следующие несколько месяцев мы вместе поставим столько же оборудования, сколько за весь 2022 год», — пообещал политик. Его речь опубликована на сайте британского правительства.

«Вместе мы должны помочь Украине защитить свои города от российских бомб и иранских беспилотников. И именно поэтому Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности», — добавил Сунак. «Для победы в войне Украине нужно больше артиллерии, бронетехники и систем ПВО», — отметил политик. Он рассказал также, что в прошлом году Великобритания выделила в помощь Киеву 2,3 млрд фунтов стерлингов (€2,6 млрд), а в текущем выделит столько же или больше.

Сунак заявил, что мир должен призвать Россию к ответу за преступления, совершенные в Украине, и за «ужасные разрушения». «Мы должны добиться справедливости через МУС (Международный уголовный суд) за их отвратительные военные преступления, совершенные в Буче, Ирпене, Мариуполе или где-либо еще», — заключил британский премьер.

Вице-президент Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции, заявила, что Россия совершила в Украине преступления против человечности.

Ранее в феврале Сунак пообещал, что британцы начнут обучение украинских пилотов полетам на современных истребителях НАТО. The Times со ссылкой на украинские военные источники писала, что Лондон может предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon дальностью 240 км и ракеты класса «земля–воздух» Storm Shadow дальностью до 400 км для ударов по Крыму.

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