Меню
Европа
RU / EN
ООН призвала Путина прекратить войну против Украины
Европа
18.02.2023 00:08

Парламент Словакии признал Россию государством – спонсором терроризма, а российский режим – террористическим

Словацкий парламент принял резолюцию, в которой в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины

Парламент Словакии признал Россию государством – спонсором терроризма, а российский режим – террористическим

Национальный совет (парламент) Словакии признал Россию страной – спонсором терроризма, а российский режим – террористическим, пишет издание «Настоящее Время» со ссылкойна Actuality.

Словацкий парламент принял резолюцию, в которой в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Резолюция также называет нынешний российский режим террористическим, а Россию – государством – спонсором терроризма.

Депутаты Национального совета осудили атаки России на мирных украинцев, гражданские учреждения и ключевые объекты энергетической инфраструктуры. Парламентарии также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие.

Помимо этого, в резолюции выражено непризнание проведения и результатов псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины. «Эти территории остаются частью Украины», – говорится в документе.

Парламент Словакии также выразил поддержку усилиям международного сообщества по созданию специального трибунала для расследования военных преступлений России в Украине.

В то же время в резолюции осуждается гибридная война, которую, по мнению словацких парламентариев, Россия ведет и на территории Словакии. Документ призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы страны не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе заявил, что «Россия уже выбрала себе место среди террористов».

«Государство-террорист убивает людей, Украина с союзниками борется с этим уже почти год. И у нас есть положительные результаты: открытие границ для украинцев, зеленая политика, энергетические решения. Все это позволяет спасать жизни не только в Украине. Не только Украина, весь мир нуждается в оперативном принятии решений», – отметил Зеленский.

Европарламент и ряд европейских государств уже признали Россию государством – спонсором терроризма. В свою очередь, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.

Материалы по теме
Европарламент признал Россию спонсором терроризма
Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма
Словакия временно ввела погранконтроль на границе с Венгрией из-за мигрантов
Сейчас на главной
Клиент, который уехал
эмиграция
Клиент, который уехал
Подсчитать точное количество уехавших практически невозможно. Согласно данным погранслужбы ФСБ, в 2022 году россияне съездили за рубеж 23,2 млн раз, из них с туристическими целями — 7 млн, причем турпоток в III квартале — 2,4 млн — оказался самым большим
Общество
Путин лично помиловал заключенных из «ЧВК Вагнера» для отправки их на войну
Информация о помиловании заключенных находится в полицейской базы ИБД-Ф. В нее вносят данные о преступлениях человека, дате его осуждения, месте отбывания наказания, а также времени его освобождения
Евросоюз планирует запретить поставку унитазов в Россию
ЕС
Евросоюз планирует запретить поставку унитазов в Россию
ЕС запретит поставлять в Россию унитазы. Изделия попали в 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в РФ в рамках десятого пакета санкций ЕС
Звездные войны
цензура
Звездные войны
Российские власти продолжают борьбу с оппозиционно-настроенными музыкантами и артистами. Их признают иноагентами и возбуждают уголовные дела. Концерты неугодных исполнителей и музыкальных групп отменяются. Критикующих войну актеров увольняют из театров
Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили и позволить ему пройти лечение за границей
Европарламент
Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили и позволить ему пройти лечение за границей
В начале февраля суд в Тбилиси отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили о переводе их подзащитного в берлинскую клинику для лечения
Общество
Российских студентов заставляют подписывать согласие на досрочный призыв
Учащимся положена отсрочка от призыва, но если они досрочно сдадут выпускные экзамены, то уже весной могут получить повестки в военкомат
Бывшая жена Путина срочно продает квартиры в Испании, опасаясь санкций
Испания
Бывшая жена Путина срочно продает квартиры в Испании, опасаясь санкций
Бывшая супруга президента РФ Людмила Очеретная вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным продают недвижимость в Испании из-за опасений попасть под санкции ЕС
Премьер Швеции прокомментировал возможность предоставления Украине истребителей Gripen
швеция
Премьер Швеции прокомментировал возможность предоставления Украине истребителей Gripen
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил будущего решения о предоставлении Украине боевых самолетов, но отметил, что такая помощь потребует международной коалиции
В Казахстане отменили закон о привилегиях Назарбаеву и его семье
Закон позволял Назарбаеву пожизненно обращаться с инициативами к государственным органам страны, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства
Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны
Эстония
Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны
Вид на жительство иностранца в Эстонии может быть аннулирован, если он представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности
В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая
Верховная Рада
В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая
Группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая. Документ опубликован на сайте парламента
Бизнес
Российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей
У российских стоматологических клиник возникли проблемы с закупками «Убистезина» — популярного препарата для местного обезболивания на основе артикаина
От гибридной до гражданской
война в украине
От гибридной до гражданской
На протяжении всего первого года войны в Украине главным медийным образом российской агрессии и главным примером крупного российского воинского подразделения была ЧВК «Вагнер». Однако в боевых действиях в Украине принимают участие и другие парамилитарные формирования
Иркутский губернатор встретился с подставными «родственниками» мобилизованных
война в украине
Иркутский губернатор встретился с подставными «родственниками» мобилизованных
Игорь Кобзев якобы встретился с женами иркутских мобилизованных, которые 8 февраля рассказали, что их из теробороны перевели в штурмовики и заставляют идти в атаку
В центре Москвы обнаружился срочно отремонтированный перед войной с Украиной спецвокзал
Владимир Путин
В центре Москвы обнаружился срочно отремонтированный перед войной с Украиной спецвокзал
Компания «РемСтройСервис» опубликовала подробные фото вокзала в качестве примера своей работы
Между бункером и бронепоездом
Владимир Путин
Между бункером и бронепоездом
Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде. Для этого он пользуется бронированным спецсоставом. Поезд был подготовлен для президента еще в 2014-2015 годах, но постоянно ездить на нем глава государства начал во второй половине 2021 года
В Казахстане поменяют три тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц
В Казахстане намерены сменить названия городов и улиц, заявил вице-премьер Алтай Кульгинов. Он уточнил, что в республике на 2022–2025 годы действует дорожная карта по переименованию «идеологически устаревших» названий
Майя Санду заявила о попытках изменить конституционный строй в стране
Майя Санду
Майя Санду заявила о попытках изменить конституционный строй в стране
9 февраля господин Зеленский в ходе выступления в Евросовете сказал, что украинская разведка перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии