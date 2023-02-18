Парламент Словакии признал Россию государством – спонсором терроризма, а российский режим – террористическим
Словацкий парламент принял резолюцию, в которой в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины
Национальный совет (парламент) Словакии признал Россию страной – спонсором терроризма, а российский режим – террористическим, пишет издание «Настоящее Время» со ссылкойна Actuality.
Словацкий парламент принял резолюцию, в которой в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Резолюция также называет нынешний российский режим террористическим, а Россию – государством – спонсором терроризма.
Депутаты Национального совета осудили атаки России на мирных украинцев, гражданские учреждения и ключевые объекты энергетической инфраструктуры. Парламентарии также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие.
Помимо этого, в резолюции выражено непризнание проведения и результатов псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины. «Эти территории остаются частью Украины», – говорится в документе.
Парламент Словакии также выразил поддержку усилиям международного сообщества по созданию специального трибунала для расследования военных преступлений России в Украине.
В то же время в резолюции осуждается гибридная война, которую, по мнению словацких парламентариев, Россия ведет и на территории Словакии. Документ призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы страны не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.
В середине января президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе заявил, что «Россия уже выбрала себе место среди террористов».
«Государство-террорист убивает людей, Украина с союзниками борется с этим уже почти год. И у нас есть положительные результаты: открытие границ для украинцев, зеленая политика, энергетические решения. Все это позволяет спасать жизни не только в Украине. Не только Украина, весь мир нуждается в оперативном принятии решений», – отметил Зеленский.
Европарламент и ряд европейских государств уже признали Россию государством – спонсором терроризма. В свою очередь, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.