Словакия сообщила об отправке четырех истребителей МиГ-29 в Украину
Словакия отправила четыре самолета МиГ-29 в Украину, поставку остальных девяти истребителей осуществят в ближайшие недели, сообщила представитель министерства обороны Словакии
Словакия отправила четыре самолета МиГ-29 в Украину, поставку остальных девяти истребителей осуществят в ближайшие недели, сообщила представитель министерства обороны Словакии Мартина Какащикова.
«Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы ВСУ... В ближайшие недели будут переданы остальные самолеты», — сказала госпожа Какащикова (цитата по AFP).
18 марта Словакия подписалаа с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Готовность отправить Киеву истребители МиГ-29 выражала и Польша. 16 марта Польша передала ВСУ четыре самолета. По словам президента республики Анджея Дуды, Польша готовит к передаче еще несколько истребителей.