Меню
Европа
RU / EN
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
Европа
03.02.2023 15:06

Польша пригрозила бойкотом Олимпиады 2024 года при участии в ней россиян и белорусов

Министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования

Польша пригрозила бойкотом Олимпиады 2024 года при участии в ней россиян и белорусов

Польша должна бойкотировать Олимпиаду 2024 года, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Польши Павел Яблонский.

«Если спортсменов из Белоруссии и России допустят до Олимпийских игр 2024 года, мы должны бойкотировать Игры. Это давление, которое мы должны оказывать на МОК», — сказал господин Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

Он также резко осудил усилия МОК по возвращению россиян и белорусов на Олимпиаду под нейтральным флагом.

«Если за этим стоят какие-то деньги, это достойно самого высокого осуждения. Но даже если бы их не было, принятие такого решения — это не только преступление, это ошибка», — заявил Павел Яблонский.

По его словам, если бы оценивались «моральные качества спортивных активистов», то во многих случаях «они были бы, мягко говоря, не самыми высокими».

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования без права представлять свои государства. Было предложено допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали действия России в спецоперации.

Министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Страны выступили против даже участия спортсменов в нейтральном статусе. Украина обвинила МОК в подкупе со стороны России и также заявила о возможном бойкоте.

Материалы по теме
НОК Украины 3 февраля обсудит возможность бойкота Олимпиады-2024 в Париже
Польша отменила упрощенное трудоустройство для россиян
Польша запросила у Германии $1,3 трлн за ущерб во время Второй мировой войны
Сейчас на главной
В курс истории в вузах России включили вторжение в Украину
история России
В курс истории в вузах России включили вторжение в Украину
Курс истории для вузов на неисторических специальностях в России с 1 сентября будет включать в себя период приблизительно от завоевания Киева Новгородом в IX веке до вторжения российской армии в Украину в начале 2022 года
ЕС ждет от Молдавии расширения санкций против России
Евросоюз
ЕС ждет от Молдавии расширения санкций против России
В конце декабря 2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что отношения с Россией на всех уровнях прекращены после начала военного вторжения в Украину
Шринкфляция вместо инфляции
Шринкфляция
Шринкфляция вместо инфляции
Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем. В 2022 году такой продукции продавалось больше, чем годом ранее
Общество
Жительницу Сочи оштрафовали на две тысячи рублей за статус «Слава Украине» на корейском языке в мессенджере
Центральный районный суд Сочи оштрафовал 38-летнюю жительницу города Викторию на две тысячи рублей за статус в мессенджере WhatsApp — фраза «Слава Украине» была написана на корейском языке
Швейцария может продать 96 «лишних» Leopard странам, которые поставляют танки Украине
Швейцария
Швейцария может продать 96 «лишних» Leopard странам, которые поставляют танки Украине
Ведущие политики в Швейцарии призывают продать законсервированные танки за символическую плату странам, которые планируют отправить свою технику в Украину
Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу автора телеграм-канала «Протестный МГУ»
Суд РФ
Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу автора телеграм-канала «Протестный МГУ»
В суде пояснили, что «непосредственно судом указанные лица не вызываются», их явку должна обеспечить сторона защиты
МИД Украины призвал передать Михаила Саакашвили Киеву
МИД Украины призвал передать Михаила Саакашвили Киеву
МИД Украины обратился к грузинским властям с протестом против негуманного обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и потребовало немедленно «прекратить издеваться» над политиком
Баннеры, отлов собак и пропавший губернатор
волгоград
Баннеры, отлов собак и пропавший губернатор
В Волгограде отмечают 80-летие Сталинградской битвы и ждут визита Путина. Перед этим разрушенные дома в городе закрыли баннерами, на улицах отловили бродячих собак, а губернатор региона перестал появляться на публичных мероприятиях
Общество
Ни славы, ни гроба
ЧВК Вагнера испытывает проблему с вывозом «груза 200» из Украины из-за роста числа погибших. Минобороны не содействует частной военной компании. Сложности и у самой похоронной отрасли в России. Рост смертности не привёл к росту заработка похоронщиков
После новых атак ВСУ жителям России начали рассказывать, где находятся укрытия и что делать при сигналах тревоги
бомбоубежища
После новых атак ВСУ жителям России начали рассказывать, где находятся укрытия и что делать при сигналах тревоги
Администрация Иваново дала указания рассказать о местонахождении и поставить таблички с указаниями ближайших бомбоубежищ и укрытий для населения
Власти США обсуждают поставки Украине ракет большей дальности
поставки оружия в Украину
Власти США обсуждают поставки Украине ракет большей дальности
США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,2 млрд долларов, в который впервые войдут и ракеты большей дальности. Речь идет о ракетах GLSDB производства компаний Boeing и Saab Group
МИД Литвы призвал все страны Европы выслать российских дипломатов
литва
МИД Литвы призвал все страны Европы выслать российских дипломатов
Руководитель министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 31 января заявил, что считает бессмысленным пребывание послов России в странах Евросоюза
Михаил Саакашвили завещал похоронить его сердце в Украине
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, требовавший перевода в реанимацию, выступил на заседании по своему делу. Он вновь заявил, что ему необходимо лечение, а также сказал, что если не доживет до победы Киева в военном конфликте с Москвой, то просит похоронить его сердце в Украин
Казахстан собирается ликвидировать торговое представительство в России
Минпромторг Казахстана
Казахстан собирается ликвидировать торговое представительство в России
Минпромторг Казахстана подготовил проект документа о ликвидации торгового представительства страны в России. Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытые НПА»
Президенты Сербии и Болгарии запустили строительство газопровода для поставок не из России
Болгария
Президенты Сербии и Болгарии запустили строительство газопровода для поставок не из России
В Болгарии начали строительство газопровода в Сербию, задуманного для диверсификации поставок в связи со снижением импорта газа из России. Его общая протяженность — 170 км
Танки с пауками
танки для Украины
Танки с пауками
На прошлой неделе в российско-украинской войне произошел стратегический переворот. Вместо того, чтобы не дать Украине проиграть, коллективный Запад наконец решил дать ей выиграть - через два дня после Рамштайна на Украину полился целый танковый дождь
США не обнаружили признаков нецелевого использования американских средств в Украине
Соединенные Штаты не имеют никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине, но будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции
Авторская колонка
Российская нефть после эмбарго
Россия, которую ее лидеры нередко предпочитали именовать «островком стабильности», в некотором смысле и впрямь является таковой: в нача­ле 2023 го­да — как и в начале 1999-го, 2009-го или 2016-го — экономисты и по­литики ста­бильно концентрируются на вопросе о цене нефти, которая была и остается содержимым капельницы, поддерживающей жизнь в стра­не на протяжении последнего полувека
Иноземцев Владислав