Швейцария может продать 96 «лишних» Leopard странам, которые поставляют танки Украине
Ведущие политики в Швейцарии призывают продать законсервированные танки за символическую плату странам, которые планируют отправить свою технику в Украину
Ведущие политики в Швейцарии призывают продать почти 100 законсервированных танков Leopard 2 за символическую плату Польше, Словакии и Чехии вместо танков, которые их правительства планируют отправить в Украину.
Об этом сообщает «Европейская правда», со ссылкой на Bloomberg.
В бункере в горной местности на востоке Швейцарии десять лет стоят законсервированные почти 100 танков Leopard 2, предназначенные для списания, поскольку считалось, что бронетанковая война в Европе осталась в прошлом.
Решение Германии и других европейских государств отправят свои танки в Украину активизировало дебаты в Берне о том, как и когда нейтральная страна может усилить собственную помощь.
О поставках оружия непосредственно в Украину речь не идет, но есть другие варианты. «Война изменила дискуссию в Швейцарии. Мы не можем отказаться от швейцарского нейтралитета, но мы должны говорить о том, какие возможности мы имеем для поддержки стран, отстаивающих те же демократические ценности, что и Швейцария», - сказала Майя Риникер, член парламента от центристской и пробизнесовой партии СвДП, которая внесла предложение о передаче танков.
Риникер призвала официально вывести танки Leopard из эксплуатации, а затем продать их за символическую цену в один франк восточным соседям Швейцарии при условии, что эти танки никогда не будут реэкспортированы в Украину. По ее словам, Швейцарии не нужны все танки, и хотя ее предложение было отклонено в первом чтении на прошлой неделе, она стремится вынести его на повторное голосование этой весной.
96 танков, хранящихся в Швейцарии, составят почти треть из 300 танков, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, необходимы ему для того, чтобы переломить ход войны с Россией. Машины были изначально запланированы к продаже в 2014 году на основании того, что они были избыточными.
Любая продажа танков потребует их масштабного вывода из эксплуатации, а следовательно, и соответствующей резолюции парламента, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Швейцарии. Сейчас Швейцария не получила ни одного запроса от Германии о продаже части танков производителю Rheinmetall AG, а также не имеет никаких запросов от других стран, которые находятся на рассмотрении, сообщила она.
В четверг швейцарские депутаты также будут обсуждать набирающий определенную популярность в парламенте законопроект, который позволит Германии, Испании и Дании также отправлять на фронт боеприпасы швейцарского производства.
Напомним, парламентская комиссия утвердила представление, которое позволит третьим странам реэкспортировать оружие в Украину, поскольку вторжение России нарушило международное право. Однако это решение еще окончательно не утверждено, а находится на начальной стадии.
Швейцария столкнулась с критикой Германии и Испании из-за блокирования поставок швейцарских боеприпасов в Украину.