Меню
Америка
RU / EN
Польша создаст сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
Америка
01.02.2023 16:23

Власти США обсуждают поставки Украине ракет большей дальности

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,2 млрд долларов, в который впервые войдут и ракеты большей дальности. Речь идет о ракетах GLSDB производства компаний Boeing и Saab Group

Власти США обсуждают поставки Украине ракет большей дальности

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,2 млрд долларов, в который впервые войдут и ракеты большей дальности, сообщило в среду, 1 февраля, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По словам собеседников агентства, речь идет о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) производства компаний Boeing и Saab Group. Их дальность составляет 150 км. Ракеты GLSDB можно запускать в том числе с установок HIMARS.

По сведениям Reuters, США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине уже на этой неделе. В него, помимо ракет, войдут также вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В настоящее время для установок HIMARS в Украине поставляются ракеты GMLRS с дальностью до 80 км. Киев неоднократно просил у США ракеты ATACMS дальностью около 300 км, но пока не получил их, поскольку в Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, и это приведет к неконтролируемой эскалации войны.

В январе газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена постепенно смягчают позицию по вопросу о предоставлении Украине средств, которые позволят наносить удары по целям в аннексированном Россией Крыму.

Материалы по теме
Танки с пауками
Украина надеется получить от Запада до 140 танков в «первую волну»
Германия объявила о поставке ВСУ 14 танков Leopard 2
Сейчас на главной
После новых атак ВСУ жителям России начали рассказывать, где находятся укрытия и что делать при сигналах тревоги
бомбоубежища
После новых атак ВСУ жителям России начали рассказывать, где находятся укрытия и что делать при сигналах тревоги
Администрация Иваново дала указания рассказать о местонахождении и поставить таблички с указаниями ближайших бомбоубежищ и укрытий для населения
МИД Литвы призвал все страны Европы выслать российских дипломатов
литва
МИД Литвы призвал все страны Европы выслать российских дипломатов
Руководитель министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 31 января заявил, что считает бессмысленным пребывание послов России в странах Евросоюза
Михаил Саакашвили завещал похоронить его сердце в Украине
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, требовавший перевода в реанимацию, выступил на заседании по своему делу. Он вновь заявил, что ему необходимо лечение, а также сказал, что если не доживет до победы Киева в военном конфликте с Москвой, то просит похоронить его сердце в Украин
Казахстан собирается ликвидировать торговое представительство в России
Минпромторг Казахстана
Казахстан собирается ликвидировать торговое представительство в России
Минпромторг Казахстана подготовил проект документа о ликвидации торгового представительства страны в России. Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытые НПА»
Президенты Сербии и Болгарии запустили строительство газопровода для поставок не из России
Болгария
Президенты Сербии и Болгарии запустили строительство газопровода для поставок не из России
В Болгарии начали строительство газопровода в Сербию, задуманного для диверсификации поставок в связи со снижением импорта газа из России. Его общая протяженность — 170 км
Танки с пауками
танки для Украины
Танки с пауками
На прошлой неделе в российско-украинской войне произошел стратегический переворот. Вместо того, чтобы не дать Украине проиграть, коллективный Запад наконец решил дать ей выиграть - через два дня после Рамштайна на Украину полился целый танковый дождь
США не обнаружили признаков нецелевого использования американских средств в Украине
Соединенные Штаты не имеют никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине, но будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции
Авторская колонка
Российская нефть после эмбарго
Россия, которую ее лидеры нередко предпочитали именовать «островком стабильности», в некотором смысле и впрямь является таковой: в нача­ле 2023 го­да — как и в начале 1999-го, 2009-го или 2016-го — экономисты и по­литики ста­бильно концентрируются на вопросе о цене нефти, которая была и остается содержимым капельницы, поддерживающей жизнь в стра­не на протяжении последнего полувека
Иноземцев Владислав
Украина надеется получить от Запада до 140 танков в «первую волну»
танки для Украины
Украина надеется получить от Запада до 140 танков в «первую волну»
В рамках первой волны военной помощи Украине ВСУ получат от 120 до 140 современных западных танков. «Танковая коалиция» из стран-союзников Украины состоит из 12 государств
Китай, Турция и ОАЭ присоединились к санкциям против российских банков
санкции
Китай, Турция и ОАЭ присоединились к санкциям против российских банков
Ожидания, что в Китае выстроится очередь из желающих помочь России, оказались тщетными: крупнейшие «госы» — Bank of China, ICBC, China Construction Bank — отказываются принимать платежи от банков из РФ
Украина из «двоечника» превратилась в морального авторитета Европы
После завершения холодной войны и присоединения к Совету Европы Украина долгое время получала от Европейского суда по правам человека неудовлетворительные оценки по различным параметрам
В России в 2022 году выдали максимальное число загранпаспортов за девять лет
загранпаспорта
В России в 2022 году выдали максимальное число загранпаспортов за девять лет
МВД России в 2022 году выдало более 5,4 миллиона заграничных паспортов, сообщается на сайте министерства, это на 1,5 миллиона больше, чем за весь 2021 год
Мобилизованного из Кольчугино приговорили к году колонии за оставление места службы
мобилизация
Мобилизованного из Кольчугино приговорили к году колонии за оставление места службы
15 октября 2022 года военкомат мобилизовал Андрианова для участия в военном вторжении в Украину в должности повара и в звании рядового
Проектная мощность репрессий
репрессии
Проектная мощность репрессий
Более 30 новых уголовных дел было заведено в России на противников войны за 11-й месяц войны. Число фигурантов административных дел о «дискредитации» увеличилось на 43; с начала войны по этой административной статье преследовалось более 5600 человек
Зеленский поздравил президента Чехии с победой на выборах и пригласил его в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил по телефону нового президента Чехии Петра Павела, бывшего главу военного комитета НАТО, с победой на выборах. Владимир Зеленский также пригласил его на Украину
Израиль упростит получение оружия для граждан из-за новых терактов
Израиль
Израиль упростит получение оружия для граждан из-за новых терактов
Правительство Израиля усилит меры по борьбе с экстремизмом после волны терактов в Иерусалиме. Власти также будут работать над укреплением безопасности в стране
Броня у нас крепка и танки наши быстры
поставки оружия Украине
Броня у нас крепка и танки наши быстры
После объявления о поставках Украине американских и немецких танков на федеральных телеканалах и в прокремлевских онлайн-изданиях стали появляться материалы, восхваляющие российские танки и критикующие иностранную военную технику
В Нагорном Карабахе сообщили о полной остановке подачи газа Азербайджаном
нагорный карабах
В Нагорном Карабахе сообщили о полной остановке подачи газа Азербайджаном
Азербайджан полностью остановил подачу газа в Нагорный Карабах из Армении. В связи с этим подачу газа в столицу непризнанной республики — Степанакерт — в ближайшее время остановят